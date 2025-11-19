Logo
WhatsApp открио бројеве телефона 3,5 милијарди људи

19.11.2025

11:11

Коментари:

0
Vocap telefon
Фото: Anton/Pexels

WhatsApp је огроман, а његов раст је дjелимично посљедица тога колико је лако пронаћи људе који користе услугу.

Све што је потребно је њихов број телефона, али нажалост, то такође значи да је број телефона сваког WhatsApp корисника, донедавно, био лако доступан свима, укључујући и било коју злонамјерну хакерску групу.

Ово су открили аустријски истраживачи, који су успјели да издвоје бројеве телефона за свих 3,5 милијарди WhatsApp корисника. За око 57 процената тих 3,5 милијарди корисника, истраживачи су такође могли да приступе њиховим фотографијама профила, а за додатних 29 процената, тексту на њиховим профилима.

ilu-vocap-28082025

Наука и технологија

Воцап уводи опцију слања порука између различитих платформи

Ако се питате који су хакерски трик морали да користе, одговор је ниједан. Све што су урадили јесте да су у основи покушали да додају милијарде бројева, на исти начин као што бисте и ви. Додате број, а затим вам WhatsApp каже да ли особа која користи тај број има налог и приказује вам фотографију профила и текст налога.

Управо то су ови истраживачи урадили, само у масовним размјерама, користећи WhatsApp Web, сервисни интерфејс базиран на прегледачу. Раније ове године, могли су да провјере око 100 милиона телефонских бројева на сат, јер упркос чињеници да је матична компанија WhatsApp-а, Мета, упозорена на овај проблем 2017. године од стране другог истраживача, ништа није учињено поводом тога.

ilu-vocap-28082025

Наука и технологија

Шири се нова превара: Ову поруку на WhatsAppu не отварајте

Срећом, аустријски истраживачи су их обавијестили о проблему у априлу, а до октобра компанија је имплементирала ограничавање брзине како би спријечила такво масовно откривање контаката. Али наравно, ово није имплементирано много, много година, током којих је било која врста злонамјерног актера могла да искористи поменути систем.

Мета је нагласила да су сви ови подаци ''основне јавно доступне информације“ и да фотографије и текст профила нису били изложени у случају корисника који су одлучили да их учине приватним. Компанија такође увјерава све да ''није пронашла доказе о злонамјерним актерима који злоупотребљавају овај вектор“ и да ''никакви нејавни подаци нису били доступни истраживачима“, преноси Кликс.

Таг:

Vocap

Коментари (0)
