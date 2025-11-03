Logo

Ако не обришете ову поруку, ризикујете да изгубите WhatsАpp налог заувијек

03.11.2025

12:25

Коментари:

0
Vocap telefon
Фото: Anton/Pexels

Ако сте ових дана добили поруку са молбом да “гласате за ћерку мог пријатеља на такмичењу”, немојте ни да је отварате.

У питању је нова WhatsАpp превара која се шири невjероватном брзином и већ је избацила хиљаде људи са њихових налога.

Безбједносни тим компаније Битдефендер открио је нову превару која се муњевито шири Европом. Све почиње безазленом поруком која дјелује као да стиже од пријатеља или члана породице: “Здраво! Гласајте за Аделину, ћерку мог пријатеља, у такмичењу за стипендију у иностранству. Хвала пуно!”

Када корисник кликне на линк, отвара се лажна страница на којој се тражи број телефона и код који стиже путем поруке. У тренутку када унесете те податке, преваранти добијају приступ вашем налогу и одмах вам онемогућавају приступ. Након тога користе ваш профил да шаљу исту поруку вашим контактима и тако шире превару даље.

ilu-vocap-28082025

Наука и технологија

ChatGPT ускоро недоступан на WhatsAppu

Према подацима Битдефендера, нападачи су до сада користили више од 170 лажних сајтова и преко 500 различитих линкова, а циљ су хиљаде корисника који нису посумњали у “поруку о гласању”.

Како да се заштитите

Никада не дјелите WhatsАpp верификациони код, чак ни са блиским особама. Ако добијете овакву поруку, обришите је и пријавите у апликацији (Море → Репорт). Ако је налог већ компромитован, затражите нови верификациони код, контактирајте WhatsАpp подршку на support@whatsapp.com.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

Vocap

poruka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Vocap telefon

Наука и технологија

Воцап ограничава број порука без одговора

1 седм

0
Vocap telefon

Наука и технологија

WhatsApp ће почети блокирати одређене налоге

1 седм

0
Vocap telefon

Наука и технологија

Нова функција на Воцапу у потпуности мијења дописивање

1 мј

0
Whatsapp уводи функцију превођења порука за кориснике Андроида и iPhone-a

Наука и технологија

Whatsapp уводи функцију превођења порука за кориснике Андроида и iPhone-a

1 мј

0

Више из рубрике

Велике бијеле ајкуле су страх и трепет океана, али предатори постају плијен

Наука и технологија

Велике бијеле ајкуле су страх и трепет океана, али предатори постају плијен

2 ч

0
Епл планира нова партнерства: Ускоро долази побољшани Сири

Наука и технологија

Епл планира нова партнерства: Ускоро долази побољшани Сири

3 ч

0
Хеликоптер полетио без посаде

Наука и технологија

Хеликоптер полетио без посаде

1 д

0
Кинези направили непробојни прслук дебљине 1.8 милиметара

Наука и технологија

Кинези направили непробојни прслук дебљине 1.8 милиметара

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

24

Умро најстарији олимпијски шампион (101)!

13

15

Драшко Станивуковић са сарадницима опструише радове на Градском стадиону

13

10

Огласили се рукометаши и тренери Борца - огорчени радом управе

13

10

Радници РиТЕ Угљевик траже смјену Ђокића и комплетне управе

13

06

Шта прво видите на слици? Одговор открива ваш хороскопски знак

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner