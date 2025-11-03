Ако не обришете ову поруку, ризикујете да изгубите WhatsАpp налог заувијек

03.11.2025
12:25
Ако сте ових дана добили поруку са молбом да “гласате за ћерку мог пријатеља на такмичењу”, немојте ни да је отварате.
У питању је нова WhatsАpp превара која се шири невjероватном брзином и већ је избацила хиљаде људи са њихових налога.
Безбједносни тим компаније Битдефендер открио је нову превару која се муњевито шири Европом. Све почиње безазленом поруком која дјелује као да стиже од пријатеља или члана породице: “Здраво! Гласајте за Аделину, ћерку мог пријатеља, у такмичењу за стипендију у иностранству. Хвала пуно!”
Када корисник кликне на линк, отвара се лажна страница на којој се тражи број телефона и код који стиже путем поруке. У тренутку када унесете те податке, преваранти добијају приступ вашем налогу и одмах вам онемогућавају приступ. Након тога користе ваш профил да шаљу исту поруку вашим контактима и тако шире превару даље.
ChatGPT ускоро недоступан на WhatsAppu
Према подацима Битдефендера, нападачи су до сада користили више од 170 лажних сајтова и преко 500 различитих линкова, а циљ су хиљаде корисника који нису посумњали у “поруку о гласању”.
Никада не дјелите WhatsАpp верификациони код, чак ни са блиским особама. Ако добијете овакву поруку, обришите је и пријавите у апликацији (Море → Репорт). Ако је налог већ компромитован, затражите нови верификациони код, контактирајте WhatsАpp подршку на support@whatsapp.com.
