Хеликоптер полетио без посаде

02.11.2025

12:01

Хеликоптер полетио без посаде
Фото: Youtube/OXIDER/screenshot

Нови кинески хеликоптер без посаде "Т1400" успјешно је обавио први лет, чиме је означен велики корак у развоју опреме за летове на малим висинама у кинеском ваздухопловном сектору.

Хеликоптер, који је развила компанија "Харбин јунајтед еркрафт технолоџи", извршио је низ маневара током недавног првог пробног лета у Харбину, на сјевероистоку Кине.

Маневри су укључивали лебдење, лет по задатој рути и прецизно слијетање, пренијела је агенција Синхуа.

Максимална тежина "Т1400" при полијетању је 1.400 килограма, а може да понесе терет масе 650 килограма и остане у ваздуху дуже од осам сати. Достиже висину лета од 6.500 метара и отпоран је на јаке вјетрове.

Летјелица представља напредак у смислу носивости и издржљивости, што рјешава ограничења индустријских дронова.

Првенствено је намијењен опслуживању пољопривредних земљишта, шума, језера и ријека, са потенцијалном примјеном у пољопривреди, логистици и спасавању у ванредним ситуацијама.

Компанија која га је направила најавила је да ће летјелица у будућности бити распоређена широм Кине.

