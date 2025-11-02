Хеликоптер полетио без посаде

Извор:
Агенције
02.11.2025
12:01
Коментари:0
Нови кинески хеликоптер без посаде "Т1400" успјешно је обавио први лет, чиме је означен велики корак у развоју опреме за летове на малим висинама у кинеском ваздухопловном сектору.
Хеликоптер, који је развила компанија "Харбин јунајтед еркрафт технолоџи", извршио је низ маневара током недавног првог пробног лета у Харбину, на сјевероистоку Кине.
Маневри су укључивали лебдење, лет по задатој рути и прецизно слијетање, пренијела је агенција Синхуа.
Свијет
Срушио се авион: У несрећи погинуо пилот
Максимална тежина "Т1400" при полијетању је 1.400 килограма, а може да понесе терет масе 650 килограма и остане у ваздуху дуже од осам сати. Достиже висину лета од 6.500 метара и отпоран је на јаке вјетрове.
Летјелица представља напредак у смислу носивости и издржљивости, што рјешава ограничења индустријских дронова.
Свијет
Снијег зауставио планинаре на Монт Евересту, хеликоптер се срушио током спасавања
Првенствено је намијењен опслуживању пољопривредних земљишта, шума, језера и ријека, са потенцијалном примјеном у пољопривреди, логистици и спасавању у ванредним ситуацијама.
Компанија која га је направила најавила је да ће летјелица у будућности бити распоређена широм Кине.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму