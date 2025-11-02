Срушио се авион: У несрећи погинуо пилот

Извор:
Танјуг
02.11.2025
11:45
Један мушкарац је погинуо, а двојица су повријеђена у паду малог авиона у суботу у граду Рокфор-ла-Бедул близу Марсеја, преноси данас БФМ ТВ позивајући се на локалне ватрогасце.
Пилот стар 40 година је погинуо, а путници, два мушкарца у четрдесетим годинама, задобили су вишеструке повреде потрдили су ватрогасци након што је авион пао.
Двојица повријеђених мушкараца су пребачена у болницу, али још није познато да ли су им животи у опасности.
Авионска несрећа се догодила у суботу око 16.30 часова, у пределу планинског вијенца у Рокфор-ла-Бедулу, али није причињена никаква материјална штета локалном становништву.
