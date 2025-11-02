Logo

Милион и по људи на паради у Мексико Ситију поводом ''Дана мртвих''

Извор:

СРНА

02.11.2025

09:44

Коментари:

0
Милион и по људи на паради у Мексико Ситију поводом ''Дана мртвих''
Фото: Танјуг/АП

Око милион и по људи посматрало је шарену поворку и људе у костимима током велике параде у Мексико Ситију поводом Дана мртвих, саопштила је градска управа.

Улицама главног града је током деветог издања параде прошло око 8.000 костимираних извођача у живописном карневалу са картонским скелетима.

Дан мртвих, који је Унеско уврстио на листу нематеријалне културне баштине човјечанства, комбинује прехиспанске и хришћанске обичаје.

Мексико застава

Свијет

Погинуле 23 особе у пожару у Мексику

Вјерује се да се 1. новембра душе преминуле дјеце враћају да посјете своје породице, а душе одраслих то чине 2. новембра.

Породице посјећују гробља, гдје једу, пију и пјевају на гробовима својих вољених, остављајући приносе попут свијећа и хране на гробовима и на олтарима у својим домовима, пренијела је агенција ДПА.

Међутим, парада у Мексико Ситију је модерна традиција која је почела 2016. године, а инспирисана је сценом из филма о Џејмсу Бонду "Спектар".

