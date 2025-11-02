Песков: Потребан рад на питању Украјине, а не на састанку Путина и Трампа

Извор:
Sputnjik
02.11.2025
08:45
Коментари:0
Потребан је мукотрпан рад на рјешавању украјинског проблема, а не брза организација састанка руског и америчког предсједника, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков за руске медије.
''Тренутно је потребан веома мукотрпан рад на детаљима рјешења (украјинског проблема)'', примијетио је Песков, одговарајући на питање о хитном састанку предсједника Русије и САД, Владимира Путина и Доналда Трампа.
Свијет
Кремљ загрмио: Москва ће дјеловати
Он је додао да нема потребе за хитним састанком двојице лидера.
''Хипотетички говорећи, такав састанак је могућ, али тренутно за то нема потребе'', оцијенио је портпарол Кремља.
Предсједници Русије и САД договорили су се да се састану у Будимпешти и започну припреме за њега након разговора 16. октобра. Међутим, 23. октобра, Трамп је неочекивано изјавио да се самит одлаже на неодређено вријеме, тврдећи да неће моћи да постигне "оно што је потребно" до предвиђеног датума.
Свијет
Песков: Неосноване оптужбе на рачун Москве
Истовремено је Путин изјавио да је састанак у Будимпешти одложен, а не отказан и да су самит иницирале Сједињене Америчке Државе.
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров напоменуо је да ће даљи изгледи за личне контакте на високом нивоу зависити од америчке стране.
Најновије
Најчитаније
08
45
08
41
08
37
08
33
08
30
Тренутно на програму