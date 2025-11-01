Logo

Трамп: Сусрет са Сијем доноси успјех и вјечни мир

01.11.2025

22:01

Трамп: Сусрет са Сијем доноси успјех и вјечни мир
Фото: Tanjug/AP/Susan Walsh

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да ће исход његовог састанка са кинеским предсједником Си Ђинпингом довести до успјеха и вјечног мира.

''Мој састанак са предсједником Кине Сијем био је велики за обје наше земље. Овај састанак ће довести до вјечног мира и успјеха. Бог благословио и Кину и САД'', написао је Трамп на мрежи "Трут сошл".

Доналд Трамп

Свијет

Прекинута пауза од 33 године: Трамп наредио нуклеарне пробе

Трамп и Си састали су се раније ове седмице током у Јужној Кореји током самита Асоцијације земаља југоисточне Азије.

