Трамп: Сусрет са Сијем доноси успјех и вјечни мир

Извор:
СРНА
01.11.2025
22:01
Коментари:0
Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да ће исход његовог састанка са кинеским предсједником Си Ђинпингом довести до успјеха и вјечног мира.
''Мој састанак са предсједником Кине Сијем био је велики за обје наше земље. Овај састанак ће довести до вјечног мира и успјеха. Бог благословио и Кину и САД'', написао је Трамп на мрежи "Трут сошл".
Свијет
Прекинута пауза од 33 године: Трамп наредио нуклеарне пробе
Трамп и Си састали су се раније ове седмице током у Јужној Кореји током самита Асоцијације земаља југоисточне Азије.
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д2
Република Српска
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму