Тамна страна владавине Зеленског

Док се Русија прије готово четири године спремала за операцију у Украјини, Володимир Кудрицки, тадашњи челник државне енергетске компаније Укренерго, водио је надљудску битку да одржи свјетла упаљена широм земље. У томе је и успијевао, заслуживши свјетско поштовање јер је осигурао да украјинска енергетска мрежа издржи руске нападе.
Међутим, 2024. године нагло је био присиљен поднијети оставку, а прошле седмице нашао се у стакленој кабини суднице у Кијеву, оптужен за проневјеру. Његове присталице, опозициони посланици и активисти тврде да је ријеч о политички мотивисаном прогону који проводи кабинет предсједника Володимира Зеленског, пише Политико.
Смјена Кудрицког изазвала је осуде у енергетској индустрији и упалила аларме у Бриселу. Он је тада за Политико изјавио да је жртва немилосрдне централизације моћи коју спроводе предсједник Зеленски и његов утицајни шеф кабинета Андриј Јермак, изразивши страх да ће „корумпирани појединци“ преузети државну компанију. Његово одбијање да ћути, сматрају многи, прави је разлог његовог садашњег прогона.
Опозициони посланици и активисти цивилног друштва огорчени су, називајући случај Кудрицког још једним примјером коришћења правних механизама (енгл. lawfare) за застрашивање противника и ућуткивање критичара под плаштом борбе против корупције или сарадње с Русијом. Кабинет Зеленског одбио је коментарисати ове наводе.
Сличну судбину доживио је и претходник Зеленског, Петро Порошенко, који је ове године санкционисан и оптужен за корупцију, што би га могло спријечити у кандидатури на будућим изборима. Санкције, које укључују замрзавање имовине и онемогућавање финансијских трансакција, често су коришћене као пријетња или оружје против противника.
Порошенко је након тога оптужио Зеленског за пузајући „ауторитаризам“ и покушај да „уклони сваког конкурента с политичке сцене“. Опозициони посланик Микола Књажицки вјерује да је то разлог и оптужби против Кудрицког. Он страхује да ће се злоупотреба правосуђа само погоршати како се кабинет предсједника припрема за могуће изборе наредне године, користећи судове „да очисте терен од конкурената“ и осигурају неправедне изборе.
Истакнута украјинска активисткиња и директорка Центра за борбу против корупције, Дарија Калењук, тврди да предсједник и његов круг користе рат за монополизацију моћи до мјере која пријети демократији. Присуствовала је саслушању Кудрицког и поновила његову тврдњу да је прогон „политички“. Према њеним ријечима, случај нема правни смисао, а оптужбе су звучале „још чудније“ након што их је тужилац детаљно изнио. „Није успио показати да је на било који начин материјално профитирао“ од уговора о инфраструктури који на крају није ни реализован, објаснила је.
Случај се односи на уговор који је Кудрицки одобрио прије седам година као замјеник директора Укренерга. Подизвођач никада није започео радове, а Укренерго је успио повратити уплаћени предујам. „Није било штете. Не могу се отети утиску да је све ово политички мотивисано“, рекла је за Политико опозициона посланица Инна Совсун. Она се, заједно с још двојицом посланика, на саслушању понудила као јамац, али је судија одредио јемство од 325.000 долара.
С друге стране, један високи украјински савјетник, који је желио остати анониман, одбацио је тврдње одбране, рекавши да „људи требају причекати с овим случајем до пуног саслушања“.
Бивша потпредсједница владе Иванна Климпуш-Цинцадзе упозорава да случај „не изгледа добро ни из једног угла – ни с унутрашњег, ни са становишта међународних партнера“. Вријеме подизања оптужнице, каже, изузетно је неповољно јер се поклапа с позивима Кијева за већом европском енергетском помоћи уочи, како се очекује, најтежe зимe од почетка рата.
С обзиром на то да Русија сада напада не само електричну мрежу, већ и постројења за бушење, складиштење и дистрибуцију природног плина, енергетски изазови биће још већи. Неки украјински енергетски стручњаци страхују да би прогон Кудрицког могао бити превентивни потез у потрази за жртвеним јарцем ако се систем уруши.
Украјинска правда је известила, позивајући се на неименоване изворе, да се бивши енергетски руководиоци боје да ће управо они бити окривљени јер нису довољно ојачали отпорност инфраструктуре. „Сада им треба жртвени јарац“, рекао је за Политико стручњак за спољну политику, говорећи анонимно. „Постоје дијелови Украјине који вјероватно неће имати струје до прољећа. У становима у Кијеву већ је 10 степени, а град би се могао суочити с дуготрајним нестанцима струје. Људи су већ љути, па кабинету предсједника требају кривци“, додао је.
Адријан Каратницки, виши сарадник у Атлантик савјету, такође је забринут због политичког смјера. „Иако је инспиративан и храбар ратни вођа, доиста постоје забрињавајући елементи у Зеленскојевој владавини“, закључио је.
