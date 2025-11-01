Осумњичени пљачкаши Лувра изведени пред истражног судију

01.11.2025
18:33
Коментари:0
Неколико осумњичених изведено је данас пред истражног судију према прелиминарним оптужбама у случају пљачке накита из Лувра, јавили су француски медији.
Медији преносе да се тридесетосмогодишња жена суочава са прелиминарним оптужбама за саучесништво у крађи као члан организоване банде и за криминалну завјеру.
Њен адвокат Адријен Сорентино рекао је новинарима да је судија одлучио да је пошаље у затвор и да она одлучно негира да је умијешана.
Најмање још један осумњичени био је у судници на сличном саслушању које би могло да доведе до подизања прелиминарне оптужнице, наводи се у медијским извјештајима.
Саслушање је одржано три дана након што их је полиција ухапсила у оквиру опсежне истраге.
Полиција је у сриједу ухапсила пет особа у вези са овим случајем, укључујући лице које је повезано са ДНК анализом.
Двојица раније осумњичених, мушкарци старости 34 и 39 година из Обервијеа, оптужени су ове седмице као чланови организоване банде за крађу и за криминалну завјеру.
