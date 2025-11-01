Авион каснио више од 4 сата због свађе двије стјуардесе прије полијетања

01.11.2025
Лет компаније United Airlines из Де Мојна за Чикаго суочио се са необичним кашњењем у понедјељак, 27. октобра, када су се двије стјуардесе наводно посвађале непосредно прије полијетања, због чега је авион остао на писти више од четири сата.
Лет UA2138, Ербас А320, требало је да полети у 11:26, али је полетио око 15:24. Путници су већ били у авиону када им је наложено да изађу из авиона јер је авио-компанија морала да пронађе замјену за кабинско особље.
Према интерним евиденцијама лета, разлог кашњења је забиљежен као ''неслагање између двије стјуардесе“. Руководство је одлучило да уклони обје стјуардесе са лета и пошаље нову посаду како би избјегло даље проблеме и осигурало безбиједно обављање лета, пише белгијски портал Aviation24.
Иако су сукоби између чланова посаде изузетно ријетки, могу имати озбиљне оперативне посљедице. Авио-компаније посвећују велику пажњу управљању ресурсима посаде (CRM) у својим редовним програмима обуке, чији је циљ да се осигура да комуникација и тимски рад остану стабилни чак и у стресним ситуацијама.
(Aero.rs)
