Logo

Авион каснио више од 4 сата због свађе двије стјуардесе прије полијетања

01.11.2025

18:02

Коментари:

0
Авион каснио више од 4 сата због свађе двије стјуардесе прије полијетања

Лет компаније United Airlines из Де Мојна за Чикаго суочио се са необичним кашњењем у понедјељак, 27. октобра, када су се двије стјуардесе наводно посвађале непосредно прије полијетања, због чега је авион остао на писти више од четири сата.

Лет UA2138, Ербас А320, требало је да полети у 11:26, али је полетио око 15:24. Путници су већ били у авиону када им је наложено да изађу из авиона јер је авио-компанија морала да пронађе замјену за кабинско особље.

suhoj su 30

Свијет

Русима стигли нови авиони, ево шта одликује "најуспјешнијег ловца на свијету"

Према интерним евиденцијама лета, разлог кашњења је забиљежен као ''неслагање између двије стјуардесе“. Руководство је одлучило да уклони обје стјуардесе са лета и пошаље нову посаду како би избјегло даље проблеме и осигурало безбиједно обављање лета, пише белгијски портал Aviation24.

Avion

Свијет

Авион се запалио у Кенији, погинули сви путници

Иако су сукоби између чланова посаде изузетно ријетки, могу имати озбиљне оперативне посљедице. Авио-компаније посвећују велику пажњу управљању ресурсима посаде (CRM) у својим редовним програмима обуке, чији је циљ да се осигура да комуникација и тимски рад остану стабилни чак и у стресним ситуацијама.

(Aero.rs)

Подијели:

Тагови:

aviokompanija

Свађа

stjuardese

Чикаго

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Avion

Свијет

Авион морао хитно да слети, има повријеђених

1 д

0
Avion

Свијет

Хорор у авиону: Индијац избо тинејџере виљушком

4 д

0
На Међународном аеродрому у Сарајеву симулација пада авиона са 24 путника и 6 чланова посаде

БиХ

На Међународном аеродрому у Сарајеву симулација пада авиона са 24 путника и 6 чланова посаде

4 д

0
Одложено или отказано готово 3.800 летова

Свијет

Одложено или отказано готово 3.800 летова

4 д

0

Више из рубрике

Полиција заплијенила имовину вриједну 1,29 милијарди евра

Свијет

Полиција заплијенила имовину вриједну 1,29 милијарди евра

2 ч

0
Бијела кућа донијела још једну необичну одлуку

Свијет

Бијела кућа донијела још једну необичну одлуку

2 ч

0
Детаљи пуцњаве на Криту: Сукоб двије породице довео до крвопролића

Свијет

Детаљи пуцњаве на Криту: Сукоб двије породице довео до крвопролића

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

56

Сјајан почетак новембра: Ове хороскопске знакове очекују срећа, успјех и богатство

19

39

Ђина Џиновић поново у центру пажње

19

38

Двије саобраћајне незгоде код петље Подлугови, саобраћај успорен

19

30

Забрана телефона у школама – потребна мјера или престрога одлука?

19

25

Берковићи: Плодна земља, честити људи, а скоро непостојећа улагања у ову општину

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner