Авион се запалио у Кенији, погинули сви путници

28.10.2025
16:33
Коментари:0
У Кенији се срушио мали авион са 11 људи. У овој несрећи погинули су сви путници.
Погинули су осам Мађара, двоје Нијемаца и кенијски пилот, саопштено је из авио-компаније “Момбаса Аир Сафари”.
Авион је полетио из туристичког мјеста Диани и летио у правцу парка Масаи Мара када се срушио око 5.30 по локалном времену (3.30 по средњеовропском времену), саопштила је Кенијска управа за цивилну авијацију (КЦАА).
Авион се срушио у брдовитом и шумовитом предјелу, на око 40 километара од аеродрома Диани, саопштиле су власти, преноси агенција АП.
Комесар Округа Квале рекао је за АП да је у вријеме пада авиона падала јака киша у приобалном дијелу Кеније.
Летјелица се запалила, а њени изгорјели остаци су остали на мјесту несреће, рекли су званичници.
Шеф авио-компаније потврдио је да се догодила несрећа са једним од њихових авиона и рекао да су 10 путника, осам Мађара и двоје Нијемаца, и кенијски пилот били у летјелици.
''Нажалост, нема преживјелих'', навео је Џон Клив у саопштењу, позивајући се на прелиминарне информације и додао да је екипа за хитну интервенцију мобилисана.
КЦЦА је раније јавила преко мреже X да је авион типа Цесна Караван превозио 12 особа, без других детаља, и додала да су владине агенције отишле на мјесто удеса да утврде његов узрок.
Директан лет од Дианија, популарног приобалног града познатог по пјесковитим плажама, до Националног резервата Масаи Мара, који се налази западно од обале, траје око два сата.
Резерват привлачи велики број туриста када се одвија годишња миграција дивљих животиња из Серенгетија у Танзанији, преносе Вијести.
