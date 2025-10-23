Два руска авиона ушла у ваздушни простор Литваније

Два авиона, ловац Су-30 и танкер за допуну горива Ил-78, вјероватно су били на мисији обуке за допуну горива када су нарушили вазудшни простор Литваније, ушавши у Литванију из Калињинграда око 18 часова, саопштила је војска, преноси портал Делфи.лт.

Шпански авиони Јурофајтер тајфун из Балтичке ваздушне полиције НАТО-а су подигнути у ваздух као одговор и патролирају подручјем, саопштила је војска Литваније.

Након што су два руска војна авиона нарушила ваздушни простор Литваније, премијерка Инга Ругиниене изјавила је да је ситуација потпуно под контролом.

- Данас је забиљежен инцидент када су руски војни авиони накратко нарушили литвански ваздушни простор - задржали су се тамо мање од 20 секунди. Желим да вас увјерим: ситуација је потпуно под контролом - написала је Ругиниене на свом Фејсбук налогу.

Како је истакла, литванске службе су дјеловале прецизно - два ловца шпанског ратног ваздухопловства која су спроводила мисију ваздушне полиције НАТО-а винула су се у ваздух, долетела до мјеста нарушавања ваздушног простора и тренутно настављају патролирање.

- Ово је још један примјер успјешног и координисаног рада наших служби - нагласила је она.

Ругиниене је навела да кршењем литванског ваздушног простора Русија дјелује као терористичка држава.

- Овај инцидент још једном показује да се Русија понаша као терористичка држава, занемарујући међународно право и безбједност сусједних земаља. Међутим, такве акције нас неће погодити - Литванија остаје јака, уједињена и спремна да се брани - казала је она.

Предсједник Гитанас Науседа осудио је нарушавање ваздушног простора и рекао да је то грубо кршење међународног права.

Према његовим ријечима, Литванија не може да не реагује на ову ситуацију.

- Осуђујемо акције Русије и упад војних авиона у наш ваздушни простор. Видимо да су ови инциденти у посљедње вријеме све чешћи - не само у Литванији. Наравно, ово је грубо кршење међународног права и нашег простора. Не можемо да не реагујемо, а истовремено, то веома добро одражава важност питања о којима данас разговарамо у формату Европског савјета, а одлуке које намјеравамо да донесемо свакако су усмјерене на јачање противваздушне одбране Литваније - навео је Науседа у саопштењу.

Према његовим ријечима, Министарство спољних послова (МСП) требало би ускоро да позове представнике руске мисије и уручи им протестну ноту.

Прије нешто више од мјесец дана, три руска борбена авиона ушла су у естонски ваздушни простор, рекли су извори упознати са инцидентом за Политико.

МиГ-31 - тешки пресретачи способни да носе руске надзвучне ракете Кинжал, прелетјели су око пет наутичких миља на естонску територију и упутили се ка главном граду Талину, према изворима упознатим са ситуацијом.

Авиони су летјели око 12 минута прије него што је НАТО послао италијанске борбене авионе Ф-35 да их отјерају.

Авиони наводно нису имали планове лета и њихови транспондери су били искључени.

Политико је извијестио да су се руски авиони првобитно приближили Талину.