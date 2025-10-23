Logo

Мушкарац преминуо након угриза муве

23.10.2025

18:47

Коментари:

0
Мушкарац преминуо након угриза муве
Фото: Pixabay

Млади пољопривредни радник умро је само неколико седмица након што је претрпио тешке компликације због угриза муве. Ендрју Кејн (31) био је потпуно здрав када га је за лакат угризла мува док је радио.

Његова мајка, Ракел Кејн, рекла је да је њен син у почетку добио антибиотике од љекара и да се чини да није имао никакве нуспојаве.

Али, отприлике двије седмице касније, Ендрју се срушио током ноћног изласка. Одвезен је у болницу, гдје је откривено да је развио сепсу.

Провео је седмице у коми прије него што је 18. септембра преминуо с мајком уз његову постељу.

52-годишња мајка рекла је: "Био је велики, снажан дечко. Никада нисам могла замислити да би угриз муве могао довести до овога. Било је ужасно. Само је врло брзо почео ићи низбрдо. Била сам с њим до самог краја. Осјећам се стварно сломљено. Стално пролазим кроз ствари у мислима. Не осјећам се као да је то стварно. Не мислим да ме је то погодило. Осјећам се стварно изгубљено."

Ендрју је одрастао у пољопривредној породици која је радила по цијелој земљи. Након школе кренуо је стопама своје фамилије и радио као уговорни пољопривредник.

Ендрју је радио са сестром на фарми када га је мува угризла за лакат. Након што се њен син вратио кући с црвеном мрљом на руци, Ракел га је наговорила да оде љекару.

Подијели:

Таг:

muva

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Путин: Одложен самит у Будимпешти

Свијет

Путин: Одложен самит у Будимпешти

2 ч

0
Специјалци вјежбали и промашили зграду: Упали у школу и испрепадали дјецу

Свијет

Специјалци вјежбали и промашили зграду: Упали у школу и испрепадали дјецу

3 ч

0
Лула ће имати 80 година, али се опет кандидује за предсједника Бразила

Свијет

Лула ће имати 80 година, али се опет кандидује за предсједника Бразила

3 ч

0
Забрањен извоз санитарне опреме у Русију

Свијет

Забрањен извоз санитарне опреме у Русију

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

15

Бијела кућа објавила у ком случају је још увијек могућ састанак Путина и Трампа

19

49

Живот на кредит: Колико су грађани дужни банкама?

19

44

Борба особа са инвалидитетом за паркинг мјесто

19

39

Петровић бјежи од суштине, о ребалансу има тек коју ријеч

19

10

Финални радови у новом објекту требињске болнице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner