Мушкарац преминуо након угриза муве

23.10.2025
18:47
Коментари:0
Млади пољопривредни радник умро је само неколико седмица након што је претрпио тешке компликације због угриза муве. Ендрју Кејн (31) био је потпуно здрав када га је за лакат угризла мува док је радио.
Његова мајка, Ракел Кејн, рекла је да је њен син у почетку добио антибиотике од љекара и да се чини да није имао никакве нуспојаве.
Али, отприлике двије седмице касније, Ендрју се срушио током ноћног изласка. Одвезен је у болницу, гдје је откривено да је развио сепсу.
Провео је седмице у коми прије него што је 18. септембра преминуо с мајком уз његову постељу.
52-годишња мајка рекла је: "Био је велики, снажан дечко. Никада нисам могла замислити да би угриз муве могао довести до овога. Било је ужасно. Само је врло брзо почео ићи низбрдо. Била сам с њим до самог краја. Осјећам се стварно сломљено. Стално пролазим кроз ствари у мислима. Не осјећам се као да је то стварно. Не мислим да ме је то погодило. Осјећам се стварно изгубљено."
Ендрју је одрастао у пољопривредној породици која је радила по цијелој земљи. Након школе кренуо је стопама своје фамилије и радио као уговорни пољопривредник.
Ендрју је радио са сестром на фарми када га је мува угризла за лакат. Након што се њен син вратио кући с црвеном мрљом на руци, Ракел га је наговорила да оде љекару.
