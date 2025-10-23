Logo

Путин: Одложен самит у Будимпешти

23.10.2025

17:47

Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Kremlin/Alexander Kazakov

Руски предсједник Владимир Путин рекао је да је током његовог посљедњег разговора са америчким лидером Доналдом Трампом самит у Будимпешти предложила америчка страна.

Како је истакао Путин, у питању је, пре одлагање самита у Будимпешти.

Према ријечима руског лидера, дијалог је увијек бољи од наставка рата.

Било би погрешно прићи самиту у Будимпешти без припреме, примјетио је Путин.

"Нове санкције Русији неће значајно утицати на економско благостање земље", оцијенио је руски лидер.

Забрањен извоз санитарне опреме у Русију

Владимир Путин

Budimpešta

