Путин: Одложен самит у Будимпешти

Извор:
Агенције
23.10.2025
17:47
Коментари:0
Руски предсједник Владимир Путин рекао је да је током његовог посљедњег разговора са америчким лидером Доналдом Трампом самит у Будимпешти предложила америчка страна.
Како је истакао Путин, у питању је, пре одлагање самита у Будимпешти.
Према ријечима руског лидера, дијалог је увијек бољи од наставка рата.
Било би погрешно прићи самиту у Будимпешти без припреме, примјетио је Путин.
"Нове санкције Русији неће значајно утицати на економско благостање земље", оцијенио је руски лидер.
