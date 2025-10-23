Специјалци вјежбали и промашили зграду: Упали у школу и испрепадали дјецу

Извор:
Телеграф
23.10.2025
17:19
Вјежба полиције у чешком граду Варнсдорф претворила се у прави фијаско након што су специјалци упали у погрешну школу, изазвавши панику међу ученицима и професорима.
Како преносе медији, полиција је организовали симулацију хапшења нападача у округу Дечин.
Све је требало да се одигра у згради бивше основне школе, али су грешком упали у сусједну образовну установу.
"У поменутој гимназији нико није био обавјештен о полицијској вјежби - ни запослени нити ученици", пише Novinky, преноси Телеграф.
"Полицајци су позвонили на врата, а када им је отворио домар, једноставно су улетјели унутра", рекао је градоначелник Варнсдорфа Јан Шимек.
Истиче да су професори и ученици су били шокирани, нису знали шта се дешава.
"Полицајци су, с друге стране, мислили да су то статисти и да само добро глуме. Тек послије неколико минута схватили су да нешто није у реду, а онда су их командири обавијестили да су ушли у погрешну зграду", објаснио је Шимек.
Након што су схватили грешку, специјалци су напустили гимназију и прешли у оближњу зграду, гдје је планирано да се вјежба одржи.
Замјеник градоначелника Јири Сухарда је објаснио да се у истом комплексу налази више образовних установа - гимназија, вртић и зграда бивше основне школе.
"Прва јединица је једноставно помијешала објекте. Све се брзо разјаснило, полиција је реаговала коректно и одмах се свима извинила. Није пријатно, али се дешавају и горе ствари", рекао је Сухарда.
Инциденте је потврдила и чешка полиција.
"Током вежбе, екипа је ушла у зграду која није била дио сценарија. Директор полицијске управе Дечин одмах је контактирао руководство школе и упутио извињење због непријатности које је ситуација могла изазвати", изјавио је портпарол полиције Камил Марек.
