Logo

Специјалци вјежбали и промашили зграду: Упали у школу и испрепадали дјецу

Извор:

Телеграф

23.10.2025

17:19

Коментари:

0
Специјалци вјежбали и промашили зграду: Упали у школу и испрепадали дјецу

Вјежба полиције у чешком граду Варнсдорф претворила се у прави фијаско након што су специјалци упали у погрешну школу, изазвавши панику међу ученицима и професорима.

Како преносе медији, полиција је организовали симулацију хапшења нападача у округу Дечин.

Све је требало да се одигра у згради бивше основне школе, али су грешком упали у сусједну образовну установу.

"У поменутој гимназији нико није био обавјештен о полицијској вјежби - ни запослени нити ученици", пише Novinky, преноси Телеграф.

"Полицајци су позвонили на врата, а када им је отворио домар, једноставно су улетјели унутра", рекао је градоначелник Варнсдорфа Јан Шимек.

Истиче да су професори и ученици су били шокирани, нису знали шта се дешава.

"Полицајци су, с друге стране, мислили да су то статисти и да само добро глуме. Тек послије неколико минута схватили су да нешто није у реду, а онда су их командири обавијестили да су ушли у погрешну зграду", објаснио је Шимек.

Након што су схватили грешку, специјалци су напустили гимназију и прешли у оближњу зграду, гд‌је је планирано да се вјежба одржи.

Замјеник градоначелника Јири Сухарда је објаснио да се у истом комплексу налази више образовних установа - гимназија, вртић и зграда бивше основне школе.

Полиција ФБиХ

Хроника

Мађари пријављени полицији због сумњивог понашања

"Прва јединица је једноставно помијешала објекте. Све се брзо разјаснило, полиција је реаговала коректно и одмах се свима извинила. Није пријатно, али се дешавају и горе ствари", рекао је Сухарда.

Инциденте је потврдила и чешка полиција.

"Током вежбе, екипа је ушла у зграду која није била дио сценарија. Директор полицијске управе Дечин одмах је контактирао руководство школе и упутио извињење због непријатности које је ситуација могла изазвати", изјавио је портпарол полиције Камил Марек.

Подијели:

Тагови:

Школа

specijalci

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Лула ће имати 80 година, али се опет кандидује за предсједника Бразила

Свијет

Лула ће имати 80 година, али се опет кандидује за предсједника Бразила

53 мин

0
Забрањен извоз санитарне опреме у Русију

Свијет

Забрањен извоз санитарне опреме у Русију

1 ч

0
Младу замало убио лустер током првог плеса: Откачио се и пао на њу

Свијет

Младу замало убио лустер током првог плеса: Откачио се и пао на њу

1 ч

0
Орбан: Подјела Украјине већ на дневном реду

Свијет

Орбан: Подјела Украјине већ на дневном реду

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

58

Лара Логан: Додик - снажан савезник Мађарске и Русије

17

47

Путин: Одложен самит у Будимпешти

17

43

Гогановић: У БиХ не постоји политички консензус о чланству у НАТО

17

36

Залихе веће него што се мислило: Откривено највеће налазиште злата на свијету

17

25

Знакови да сте под превеликим стресом: Ослушните организам

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner