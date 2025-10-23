Ко је Лаура Лумер?

Извор:
Блиска сарадница америчког предсједника Доналда Трампа Лаура Лумер, критиковала је санкције које су уведене против предсједника Републике Српске Милорада Додика.
"У најновијем примјеру дрског напада на лидере сличне Трампу широм свијета, предсједник Милорад Додик из Републике Српске трпи немилосрдне политичке нападе од стране коалиције муслимана и глобалиста", написала је она на свом Икс профилу.
Лумерова користи сваку прилику да Трампу исприча шта се дешава у Републици Српској и кроз какав политички прогон пролази предсједник Републике Српске Милорад Додик.
Лаура Лумер је америчка политичка активисткиња и веома утицајна личност у МАГА ( Make America Great Again) покрету.
Предсједник Америке Доналд Трамп је више пута изразио своје похвале и описао је као политички веома важну особу.
Лаура Лумер је дугогодишња присталица Доналда Трампа и један од његових најпосвећенијих савезника.
Трамп је јавно изјављивао да Лумерова "није формално запослена", али да је "велика патриота" и "вјерни борац за истину".
Бројни амерички медији тврде да Лумерова има неформалан, али ствара утицај на поједине одлуке и ставове унутар МАГА покрета.
Током другог предсједништва Доналда Трампа, Лумерова се појавила као утицајан актер, користећи своју платформу друштвених медија да позове на отпуштање званичника које сматра недовољно лојалним предсједнику Трампу.
Почетком априла 2025. године, појавили су се извјештаји да је Лумерова утицала на Трампа да отпусти више званичника националне безбиједности због сумњи у њихову нелојалност према њему и залагала се за додатна отпуштања.
