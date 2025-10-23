Logo

Лаура Лумер: Додик трпи немилосрдне политичке нападе муслимана и глобалиста

Милорад Додик, предсједник
Блиска сарадница америчког предсједника Доналда Трампа и веома утицајна личност у МАГА покрету, Лаура Лумер, критиковала је санкције које су уведене против предсједника Републике Српске Милорада Додика истичући да Додик трпи немилосрдне политичке нападе од стране коалиције муслимана и глобалиста.

"У најновијем примјеру дрског напада на лидере сличне Трампу широм свијета, предсједник Милорад Додик из Републике Српске трпи немилосрдне политичке нападе од стране коалиције муслимана и глобалиста", написала је Лумерова.

Подсјећа да се ови напади дешавају док Додик чврсто стоји као посвећени присталица предсједника САД-а Доналда Трампа, и бранилац западних вриједности.

"Додик је планирао да присуствује Трамповој инаугурацији у јануару 2025. године, али му је улазак у САД забрањен због Бајденових осветничких санкција. Додикове јавне изјаве јасно показују да подржава предсједника Трампа и политику МАГА, те да се противи даљој исламизацији", поручила је Лумерова.

Додаје да је због свега тога он најновији примјер како црвено-зелена алијанса покушава да уништи једног свјетског лидера путем исламског освајања.

Дана 21. августа 2025. године, Додик је прославио Трампов повратак док је истакао заједничке пријетње: "Српски народ је охрабрен повратком политике здравог разума и мировних иницијатива под вођством предсједника Трампа"

"Ми стојимо уз Трампову администрацију против масовне миграције, против савеза иранског режима са Сарајевом", навео је тада предсједник Републике Српске.

Лумерова је даље цитирала изјаве Додика који је тада рекао да нико не разумије ситуацију боље од предсједника Трампа.

"Када радикална љевица не може да побиједи путем демократског гласања, она злоупотребљава правни систем да би затворила своје противнике", наведено је у објави.

Додикова подршка Трампу датира још од 16. септембра 2024. године, када је упутио поруку охрабрења директно Трампу:

"Господине предсједниче, чувајте се", потребно нам је да побиједите. Америци сте потребни, али и остатку свијета", навео је тада Додик.

Лумерова је даље у својим изјавама подсјетила да је Бајденова администрација неуморно и циљано нападала хришћанског лидера Милорада Додика репресивним мјерама, оптужујући га за коруптивне активности које, наводно, подривају Дејтонски мировни споразум и угрожавају регионалну стабилност - замрзавајући му имовину и забрањујући улазак у Сједињене Државе, што представља јасан примјер злоупотребе моћи ради ућуткивања Трамповог савезника.

"Само неколико недјеља прије него што је Трамп преузео дужност 20. јануара 2025. године, Министарство финансија САД је 16. јануара 2025. појачало притисак означивши пет појединаца и једну организацију из Додикове мреже због наводног личног богаћења на рачун јавности док су подривали мир", нагласила је Лумерова.

Подсјетила је и на то да је 2022. године државни секретар Ентони Блинкен такође увео санкције против Милорада Додика.

"Бивши гувернер Илиноиса, Род Благојевић који је био затворен и изложен политички мотивисаном прогону под Обамином и Бајденовом администрацијом, додатно је скренуо пажњу на актуелну политичку злоупотребу правосуђа која се спроводи против Додика. Он је изјавио: "Нелегитимни љевичарски глобалисти раде предсједнику Додику исто оно што су урадили предсједнику Трампу", закључила је Лумерова.

Такође, Лумемрова користи сваку прилику да Трампу исприча шта се дешава у Републици Српској и кроз какав политички прогон пролази предсједник Републике Српске Милорад Додик.

