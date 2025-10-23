Logo

Нови Приједлог о измјени закона обавезује посједовање љекарског увјерења за боравак у колективу

23.10.2025

14:51

Министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић изјавио је данас на сједници Владе Српске у Броду да се новине у Приједлогу закона о предшколском васпитању и образовању односе на начин уписа дјеце у предшколске установе, односно на основу љекарског увјерења од надлежне здравствене установе.

Голубовић је навео да у том љекарском увјерењу треба да буде наведено да су испуњени услови за боравак дјеце у колективу, а на основу прописа којим се уређује здравствена заштита и заштита становништва од заразних болести.

Он је навео да је до сада у закону било наведено појединачно шта треба да садржи љекарски налаз.

"Сљедећа кључна ствар је иницијатива посредством Савеза општина и градова Републике Српске да нема довољно дипломираних васпитача, па је законом предвиђено да се, уколико се на конкурс не јаве, директор расписује нови конкурс на који се може на одређено вријеме примити лице које испуњава услове на мјесто стручног сарадника или наставника разредне наставе под условом да у року од двије године стекне потребно стручно звање", рекао је Голубовић образлажући овај закон на сједници Владе.

Он је додао да је овим законом предвиђена и могућност суфинансирања рада предшколских установа из буџета Српске у изразито неразвијеним локалним заједницама.

Голубовић је навео да су на јавним расправама о нацрту овог закона изнесене одређене сугестије, углавном оправдане и усвојене.

Влада Републике Српске утврдила је овај приједлог закона, као и Приједлог закона о измјени и допуни Закона о култури.

Ресорни министар је рекао да је створена потреба да Стратегију развоја културе умјесто Народне скупштине Српске на приједлог Министарства просвјете и културе доноси Влада Српске.

Он је појаснио да овај закон није претрпио драматичне промјене.

Боривоје Голубовић

вакцинација

imunizacija

Prijedlog zakona

djeca

