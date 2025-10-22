Logo

Јокановић и Мишић за АТВ: ''Планови су да идемо ка 20% повећања''

22.10.2025

08:30

Вртићи у Бањалуци овог јутра раде у пуном капацитету, а то је договорено на јучерашњем састанку Синдикалне организацијe Центра за предшколско васпитање и образовање са градоначелником Бањалуке Драшком Станивуковићем.

На састанку је договорено да се октобарске, новембарске и децембарске плате васпитачима повећају за 16,6 одсто и да се исплати регрес до краја године.

Планови су да идемо ка 20 % повећања

''Члан сам Синдиката и представљам своје колеге, поносни смо на нашу борбу, али увијек може боље. Ми ћемо тежити ка подизању квалитета рада и тог нивоа, али ви свакако знате да смо ми првобитно тражили повећање од 20% и нећемо одустати од тог захтјева'', рекла је Слађана Мишић, предсједник Синдикалне организације Центра за предшколско васпитање и образовање.

Ми нисмо ни жељели да затворимо вртиће, али просто смо били приморани, борба је дуго трајала. Ружно је чак и рећи, али отегла се. Родитељи су нам пружили подршку и ево јутрос док доводе дјецу у вртић, свако од њих нас је потапшао по рамену и рекао 'свака част', истакла је Мишићева.

Основни суд

Бања Лука

Станивуковић и Ђајић опет рјешавају вртићке бубице на Суду

''Ово је мала побједа, али не и добијени рат''

Још један састанак на којем ће тема бити усвајање буџета и потписивање колективног уговора који су васпитачи тражили, планиран је за 15. децембар.

''Ово јесте привремена мјера, и 15. децембра смо се договорили да поново сједнемо за сто и разговарамо о буџету и тих 20% повећања који су колеге већ од самог почетка тражиле. Ово је мала побједа, али не и добијени рат. Стварно су плате на рубу минималца, ово је веома одговоран посао и раде га људи са високом стручном спремом и сматрам да дијелом и због тога немамо довољно васпитача на тржишту рада. Колеге су достојанствено издржале до сада цијели процес, ја сам ту да их подржим'', рекао је Петар Јокановић, директор Центра за предшколско образовање и васпитање у Бањалуци.

