Познато како ће у уторак радити јавни вртићи у Бањалуци

20.10.2025
16:40
Коментари:0
Ми сутра радимо на исти начин, до 12.00 сати са јаслицама. Видјећемо да ли ће бити већи број дјеце или мањи број дјеце, какве ће бити реакције родитеља и у 12.00 сати синдикални одбор иде код нашег послодавца да тражимо спасавање голог живота, јер смо притјерани уз зид.
Поручила је ово за "Независне новине" Слађана Мишић, предсједница Синдикалне организације Центра за предшколско васпитање и образовање Бањалука.
"Ми, водећи састанке са синдикалним одбором и ослушкујући реакције колектива, тражимо неку варијанту која би можда једноставно извадила чепове из ушију оних који одлучују и ријешила ситуацију", истакла је она за "Независне новине".
Мишићева није могла открити о чему ће тачно разговарати са послодавцем.
Подсјећамо, данас су испред Градске управе Бањалука одржани протести на којима су радници Центра за предшколско васпитање и образовање исказали своје незадовољство због не испуњења захтјева о повећању плата за 20 одсто.
Најновије
Најчитаније
16
48
16
42
16
40
16
35
16
24
Тренутно на програму