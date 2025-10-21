Logo

Постигнут договор: Вртићи у Бањалуци од сутра у пуном капацитету

21.10.2025

14:55

Постигнут договор: Вртићи у Бањалуци од сутра у пуном капацитету

Вртићи у Бањалуци од сутра раде у пуном капацитету, договорено је на састанку Синдикалне организација ЈУ "Центар за предшколско васпитање и образовање" са градоначелником Бањалуке Драшком Станивуковићем.

На састанку је договорено да се октобарске, новембарске и децембарске плате васпитачима повећају, као и да регрес буде исплаћен до краја године, преноси РТРС.

protest vaspitači banjaluka

Бања Лука

Радници Центра за предшколско васпитање и образовање добили позив за преговоре

