Додик: Оснивање НСРС је и прије 34 године био знак да Срби желе да одлучују о својој судбини

Извор:
СРНА
23.10.2025
13:51
Предсједник Милорад Додик изјавио је Срни да је оснивање Скупштине српског народа у БиХ прије 34 године величанствен догађај у политичкој и националној историји српског народа и знак да Срби желе да одлучују о својој судбини.
"Српски народ је тада био одлучан и компактан. Поносан сам на чињеницу да сам један од оних који су учествовали у формирању Скупштине српског народа", рекао је Додик.
Он је навео да је Скупштина српског народа у БиХ донијела важне одлике, као што је формирање Републике Српске 9. јануара 1992. године.
"Касније је донијела Устав, 28. фебруара, а 12. маја Закон о формирању Војске Републике Српске, која је стала на чело одбране нашег народа", рекао је Додик.
Република Српска
Додик: Да смо поклекнули, Српској би остали само паркови и игралишта
Они који су руководили политичким процесима у том времену, каже Додик, дугорочно су гледали и веома добро познавали карактер Сарајева, те муслиманског порива да владају читавом БиХ.
"Тај национални покрет који је организовао читав народ био је тада предвођен СДС-ом као народним покретом који данас уопште не личи на тако нешто. Међутим, потребно је одати признање свима, од покојног Момчила Крајишника, и свих руководиоца тога времена – Радована Караџића као предсједника, Биљане Плавшић, Николе Кољевића, и свих посланика и власти и опозиције који су били заједно на кључним националним питањима", рекао је Додик.
Он је навео да ће то остати у памћењу српског народа и српске политичке мисли, додајући да би и младе генерације требале да уче о том моделу понашања у кључним моментима.
Република Српска
Додик: СНСД ће упорним радом покушати да придобије политичку подршку грађана Бијељине
Народна скупштина Републике Српске основана је 24. октобра 1991. године као Скупштина српског народа у БиХ.
Одлуку о томе донијели су посланици изабрани на изборима у јесен 1990. године.
Истог дана, на конститутивној сједници Скупштине српског народа у БиХ, донесени су и други акти међу којима се политичким значајем истичу Одлука о остајању српског народа у заједничкој држави Југославији и Одлука о расписивању и провођењу плебисцита српског народа у БиХ.
Посланици Народне скупштине Републике Српске, 9. јануара 1992. године, усвојили су Декларацију о проглашењу Републике српског народа БиХ. Овај дан се у Републици Српској обиљежава као Дан Републике.
Народна скупштина је 28. фебруара 1992. године донијела Устав Републике Српске и Уставни закон за његово спровођење, чиме је формалноправно настао државноправни субјективитет српског народа.
