Додик: Да смо поклекнули, Српској би остали само паркови и игралишта

22.10.2025
20:58
Коментари:1
Предсједник Републике Српске Милорад Додик на трибини "Разговор са предсједником" истакао је да би у Републици Српској остали би само паркови и игралишта да смо прихватили да се имовина пренесе на ниво БиХ, што је била намјера Кристијана Шмита.
- Ми смо јасно рекли да ако на то иду, онда ћемо прогласити независност. Схватили су да то може да буде опасно. Зато су одлучили да против мене покрену судски процес. Мене и моје сараднике ставили су на црну листу јер нисмо дали имовину и да се на простор Српске смјесте мигранти.Српска има добре односе са Русијом, Мађарском, Азербејџаном, Израелом. Кад разговарамо с руским предсједником Владимиром Путином, ми смо према њиховој дефиницији стратешки партнер. Наставићемо да разговaрамо са другим пријатељима на међународној сцени - истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Он је поновио да не да на Републику Српску и на себе, али да никада није заговарао сукобе.
- Кључно је сачувати мир и стабилност. Чували смо мир, остали стабилни, нисмо хтјели хаос. Муслимани су заслијепљени мржњом према Србима, не говорим о муслиману као човјеку, него о муслиманској политици у БиХ. Генерације које долазе имају више патриотизма него што се мисли. Они воле Републику Српску, овај крај, народ. То је будућност. Да нема тога, у чему би био смисао да ово радимо. Они ово воле и то је успјех свих нас - навео је Додик.
