Мали пчелар Драган: Мој мед је најслађи

Упознајмо једног од најмлађих пчелара у Републици Српској, осмогодишњег Драгана Ковачевића из Равница код Новог Града. Три генерације Ковачевића раде овај посао и имају око двије стотине пчелињих друштава.
Љубав према пчеларству млади Драган Ковачевић наслиједио је од дједа и оца. Није му тешко да ради у пчелињаку а не плаши се ни случајног убода пчеле.
"Прегледам пчеле, гледам има ли легла, меда и полена. Није пуно тежак посао, а мед је баш сладак", каже Драган.
Он је већ савладао све неопходне радње у пчеларству. Када су отац и дјед заузети неким другим послом ради сам.
"Имам и димилицу, а она ми служи да ако су пуно љуте пчеле, оне тада само лете и мораш их мало задимити да оне уђу у кошницу", појашњава мали пчелар.
Задовољан је Драганов отац Љубомир што је његов син заволио пчеларство и да ће се традиција наставити.
"Учимо га полако, па ако Бог да среће и здравља наставиће ту традицију нашу дугогодишњу", прича Љубомир.
Драган је велики заљубљеник и у лов и риболов али оно што је најбитније јесте да воли школу и одличан је ученик, пише РТРС.
