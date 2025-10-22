Logo

Мали пчелар Драган: Мој мед је најслађи

Извор:

РТРС

22.10.2025

20:49

Коментари:

0
Мали пчелар Драган: Мој мед је најслађи
Фото: РТРС

Упознајмо једног од најмлађих пчелара у Републици Српској, осмогодишњег Драгана Ковачевића из Равница код Новог Града. Три генерације Ковачевића раде овај посао и имају око двије стотине пчелињих друштава.

Љубав према пчеларству млади Драган Ковачевић наслиједио је од дједа и оца. Није му тешко да ради у пчелињаку а не плаши се ни случајног убода пчеле.

"Прегледам пчеле, гледам има ли легла, меда и полена. Није пуно тежак посао, а мед је баш сладак", каже Драган.

Он је већ савладао све неопходне радње у пчеларству. Када су отац и дјед заузети неким другим послом ради сам.

"Имам и димилицу, а она ми служи да ако су пуно љуте пчеле, оне тада само лете и мораш их мало задимити да оне уђу у кошницу", појашњава мали пчелар.

Mobilni telefon / Ilustrativna fotografija

Регион

Банка упутила важно упозорење корисницима: У току је превара

Задовољан је Драганов отац Љубомир што је његов син заволио пчеларство и да ће се традиција наставити.

"Учимо га полако, па ако Бог да среће и здравља наставиће ту традицију нашу дугогодишњу", прича Љубомир.

Драган је велики заљубљеник и у лов и риболов али оно што је најбитније јесте да воли школу и одличан је ученик, пише РТРС.

Подијели:

Таг:

pčelarstvo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Банка упутила важно упозорење корисницима: У току је превара

Регион

Банка упутила важно упозорење корисницима: У току је превара

2 ч

0
Успјешно промовисана књига Милорада Додика у Бечу

Култура

Успјешно промовисана књига Милорада Додика у Бечу

2 ч

0
Лопови опустошили угоститељске баште: Нестало преко 1.000 столица

Свијет

Лопови опустошили угоститељске баште: Нестало преко 1.000 столица

2 ч

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Бања Лука

Више бањалучких насеља сутра без струје

2 ч

0

Више из рубрике

погребни материјал, сахрана

Друштво

Сахране коштају и до 10.000 КМ

2 ч

0
Колико кошта вјенчање у Теслићу за 250 званица?

Друштво

Колико кошта вјенчање у Теслићу за 250 званица?

3 ч

0
Fotografija prikazuje krupne kišne kapi i raskrsnicu u Banjaluci

Друштво

Сутра наоблачење: Послијеподне очекујте кишу и јак вјетар

8 ч

0
Помјерање казаљки на сату може утицати на биоритам и психолошко стање

Друштво

Помјерање казаљки на сату може утицати на биоритам и психолошко стање

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

53

Трамп негирао да су САД дозволиле Кијеву ударе на Русију ракетама дугог домета

22

52

Експлозија у фабрици, погинуле четири особе

22

45

Ове промјене понашања у вези могу бити знакови преваре

22

43

Убио комшиницу, закопао тијело па посадио цвијеће: Језив злочин откривен преко гугл мапа

22

40

Ове намирнице су најбоље за добар сан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner