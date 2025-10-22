Помјерање казаљки на сату може утицати на биоритам и психолошко стање

Извор:
Зимско рачунање времена почеће у ноћи између суботе и недјеље, 25. и 26. октобра у 3.00 часа ујутру помјерањем казаљки на часовницима за један час уназад.
Према ријечима психолога, прелазак на зимско, односно љетно рачунање времена, може утицати на биоритам и психолошко стање људи.
Психолог Маја Савановић Зорић рекла је за Срну да враћањем часовника за један час наизглед добијамо додатни сат спавања, али је напоменула да људски организам воли ритам и предвидљивост.
- Када се промијени циклус свјетлости и таме, мијења се и лучење хормона попут мелатонина и серотонина, што може узроковати осјећај умора, пад концентрације, промјене расположења или благу тјескобу - навела је Зорићева.
Она је навела да су код већине људи те промјене благе и пролазне, али код оних који су осјетљивији или већ имају проблема са сном и расположењем - прилагођавање може потрајати и неколико дана.
- Најбоље што можемо урадити јесте да се не боримо против природног ритма, већ да му се постепено прилагодимо: проводити више времена на дневном свјетлу, задржати уобичајено вријеме буђења и одласка на спавање, јести лагано и кретати се што више - рекла је Зорићева.
Зимско рачунање времена трајаће до посљедњег викенда у марту наредне године.
Грађани ЕУ су се 2018. изјаснили да су за укидање промјене времена, када се више од 80 одсто од 4,6 милиона учесника анкете изјаснило позитивно.
Приједлог је са 63 одсто гласова подржао и Европски парламент 2019. године.
Коначна одлука о том питању није донесена због недостатка консензуса међу земљама чланицама, пошто је за њено усвајање потребна квалификована већина у Европском савјету.
И даље се чека одобрење 27 држава чланица ЕУ које од 2018. године уопште нису разматрале тај приједлог.
