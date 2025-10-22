Logo

Помјерање казаљки на сату може утицати на биоритам и психолошко стање

Извор:

СРНА

22.10.2025

11:47

Коментари:

0
Помјерање казаљки на сату може утицати на биоритам и психолошко стање
Фото: pexels/Stas Knop

Зимско рачунање времена почеће у ноћи између суботе и недјеље, 25. и 26. октобра у 3.00 часа ујутру помјерањем казаљки на часовницима за један час уназад.

Према ријечима психолога, прелазак на зимско, односно љетно рачунање времена, може утицати на биоритам и психолошко стање људи.

Психолог Маја Савановић Зорић рекла је за Срну да враћањем часовника за један час наизглед добијамо додатни сат спавања, али је напоменула да људски организам воли ритам и предвидљивост.

- Када се промијени циклус свјетлости и таме, мијења се и лучење хормона попут мелатонина и серотонина, што може узроковати осјећај умора, пад концентрације, промјене расположења или благу тјескобу - навела је Зорићева.

Она је навела да су код већине људи те промјене благе и пролазне, али код оних који су осјетљивији или већ имају проблема са сном и расположењем - прилагођавање може потрајати и неколико дана.

marke novac KM

Друштво

Ово је просјечна нето плата за септембар

- Најбоље што можемо урадити јесте да се не боримо против природног ритма, већ да му се постепено прилагодимо: проводити више времена на дневном свјетлу, задржати уобичајено вријеме буђења и одласка на спавање, јести лагано и кретати се што више - рекла је Зорићева.

Зимско рачунање времена трајаће до посљедњег викенда у марту наредне године.

Љетно рачунање времена завршава се за овај викенд, у ноћи између 25. и 26. октобра, када ће се казаљке помјерити за један сат уназад.

Грађани ЕУ су се 2018. изјаснили да су за укидање промјене времена, када се више од 80 одсто од 4,6 милиона учесника анкете изјаснило позитивно.

Приједлог је са 63 одсто гласова подржао и Европски парламент 2019. године.

policija rotacija

Хроника

Полиција идентификовала возача Мерцедеса који је из Љубушког дошао у Мостар за 17 минута

Коначна одлука о том питању није донесена због недостатка консензуса међу земљама чланицама, пошто је за њено усвајање потребна квалификована већина у Европском савјету.

И даље се чека одобрење 27 држава чланица ЕУ које од 2018. године уопште нису разматрале тај приједлог.

Подијели:

Тагови:

sat

Вријеме

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Иде ли Узуновићeва на "оптуженичку" клупу?

БиХ

Иде ли Узуновићeва на "оптуженичку" клупу?

4 ч

0
Horoskop

Занимљивости

Ако сте међу ова 3 хороскопска знака, до краја дана чека вас невјероватан обрт

4 ч

0
Пуцњава у загребачком насељу, рањен мушкарац, нападач Леон Лучић

Хроника

Пуцњава у загребачком насељу, рањен мушкарац, нападач Леон Лучић

4 ч

0
Испред Народне скупштине Србије дошло да пуцњаве, избио и велики пожар

Србија

Испред Народне скупштине Србије дошло да пуцњаве, избио и велики пожар

4 ч

3

Више из рубрике

Ово је просјечна нето плата за септембар

Друштво

Ово је просјечна нето плата за септембар

4 ч

0
Издато упозорење: У Крајини ће дувати јак олујни вјетар

Друштво

Издато упозорење: У Крајини ће дувати јак олујни вјетар

4 ч

0
Продићи из Дервенте добили петог сина

Друштво

Продићи из Дервенте добили петог сина

5 ч

0
Србији пријети 30 дана под снијегом, шта очекује БиХ?

Друштво

Србији пријети 30 дана под снијегом, шта очекује БиХ?

6 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

47

Додик: Ускоро промоција пројекта брзе цесте од Требиња до Вишеграда

15

46

Којић: Сени Узуновић изрећи дисциплинску мјеру због нарушавања кредибилитета правосуђа

15

45

Селак: Грађани с правом очекују одговорност правосуђа

15

43

Нинковић: Договор са васпитачима доказао оно што је СНСД тврдио - у буџету града има довољно новца

15

41

У Србији ухапшено 10 осумњичених припадника криминалне групе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner