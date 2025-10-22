Пуцњава у загребачком насељу, рањен мушкарац, нападач Леон Лучић

Извор:
22.10.2025
11:14
У загребачком насељу Средишће, у Стонској улици преко пута Музеја савремене умјетности, данас се догодила пуцњава. Према првим информацијама, нападач је након инцидента побјегао са мјеста догађаја.
Екипе за хитне интервенције су на лицу мјеста, а полиција обезбјеђује цијело подручје.
У току је интензивна потрага за починиоцем, за кога се вјерује да се склонио у један од оближњих улаза.
