Пуцњава у загребачком насељу, рањен мушкарац, нападач Леон Лучић

22.10.2025

11:14

Пуцњава у загребачком насељу, рањен мушкарац, нападач Леон Лучић

У загребачком насељу Средишће, у Стонској улици преко пута Музеја савремене умјетности, данас се догодила пуцњава. Према првим информацијама, нападач је након инцидента побјегао са мјеста догађаја.

Екипе за хитне интервенције су на лицу мјеста, а полиција обезбјеђује цијело подручје.

У току је интензивна потрага за починиоцем, за кога се вјерује да се склонио у један од оближњих улаза.

