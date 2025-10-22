Logo

Акција "Барут": Под истрагом више особа због продаје имовине Витезит

Аваз

22.10.2025

09:01

Акција "Барут": Под истрагом више особа због продаје имовине Витезит

Под надзором поступајуће федералне тужитељке Посебног од‌јела Федералног тужилаштва ФБиХ, припадници Федералне управе полиције од раних јутарњих сати проводе акцију кодног назива „Барут“.

Како је речено из ове установе, акција се проводи у циљу документовања кривичних д‌јела Злоупотреба положаја или овлаштења, Недозвољено држање оружја или експлозивних материја.

- Истрагом је обухваћено више особа у вези са поступком продаје имовине ПС Витезит доо Витез у стечају, намијењену за производњу наоружања и војне опреме, те због кривичних д‌јела за која се сумња да су почињена након што је купац WDG doo Загреб ушао у посјед ове фирме - наводи се у саопштењу.

У току су претреси у ПС Витез доо у стечају, правном лицу WDG доо Витез и на више локација на подручју Средњобосанског кантона.

Више информација биће познато у току дана.

