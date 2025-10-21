Малољетник силовао малољетницу у Хрватској

Извор:
Полиција је саопштила да је предузела све потребне мјере и радње након што су добили дојаву да је на подручју Далмације силована малољетница.
Криминалистичка истрага је довршена и починилац је предат притворском надзорнику.
"Због поштовања законских одредби о тајности поступка (према чл. 60. Закона о судовима за младе поступак у којем учествују малољетници је тајан), а посебно с обзиром на то да су и починилац и жртва малољетне особе, те да се ради о истргама у којима се на посебан начин мора водити рачуна о подручју заштите права и интереса дјеце, нисмо у могућности да јавности пружимо више информација", саопштила је полиција.
