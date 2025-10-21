Logo

Малољетник силовао малољетницу у Хрватској

Извор:

Телеграф

21.10.2025

19:38

Коментари:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Полиција је саопштила да је предузела све потребне мјере и радње након што су добили дојаву да је на подручју Далмације силована малољетница.

Криминалистичка истрага је довршена и починилац је предат притворском надзорнику.

полиција-Република Српска-лисице

Хроника

У Теслићу ухапшено шест особа: Напали полицију, оштетили службено возило

"Због поштовања законских одредби о тајности поступка (према чл. 60. Закона о судовима за младе поступак у којем учествују малољетници је тајан), а посебно с обзиром на то да су и починилац и жртва малољетне особе, те да се ради о истргама у којима се на посебан начин мора водити рачуна о подручју заштите права и интереса дјеце, нисмо у могућности да јавности пружимо више информација", саопштила је полиција.

Подијели:

Тагови:

Силовање

малољетници

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сједница Савјета безбједности УН

Свијет

Русија у СБ УН: Постоје назнаке да Приштина спрема преузимање школа и болница на Косову

2 ч

0
Судбина Шмита пред Међународним судом правде?

БиХ

Судбина Шмита пред Међународним судом правде?

2 ч

0
''Ништа се не одређује бројчано, по Уставу су сви једнаки у БиХ''

БиХ

''Ништа се не одређује бројчано, по Уставу су сви једнаки у БиХ''

3 ч

0
Допис Сене Узуновић ЦИК-у: Додик не може бити запослен?

БиХ

Допис Сене Узуновић ЦИК-у: Додик не може бити запослен?

3 ч

3

Више из рубрике

У Теслићу ухапшено шест особа: Напали полицију, оштетили службено возило

Хроника

У Теслићу ухапшено шест особа: Напали полицију, оштетили службено возило

2 ч

0
Због тешке несреће формиране километарске колоне у овом дијелу БиХ

Хроника

Због тешке несреће формиране километарске колоне у овом дијелу БиХ

3 ч

0
Аутобус слетио са пута, међу повријеђенима има и дјеце

Хроника

Аутобус слетио са пута, међу повријеђенима има и дјеце

4 ч

0
zlostavljanje djece

Хроника

Отац силовао кћерку 267 пута: Све је почело када је дјевојчица имала пет година, а ево колику казну је добио

4 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

13

Фицо: Европа мора да учини све да се одржи самит Русија - САД

22

11

Цистерна за гориво се преврнула, па експлодирала: Погинуло најмање 35 људи

21

58

Виц дана: Мујо и Хасо опљачкани

21

55

Овако нанијето руменило избрисаће године са вашег лица

21

51

Најуспјешнија д‌јеца рађају се у три хороскопска знака

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner