Због тешке несреће формиране километарске колоне у овом дијелу БиХ

21.10.2025

18:33

Због тешке несреће формиране километарске колоне у овом дијелу БиХ
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Саобраћајна несрећа догодила се данас у мјесту Шије код Тешња, а у судару су учествовали једно путничко и једно теретно возило.

- Једно лице је повријеђено и пребачено у болницу у Тешањ. Саобраћај је потпуно обустављен - потврђено је за портал "Аваза" из Оперативног центра МУП-а Зеничко-добојског кантона.

Полиција Србија

Хроника

Аутобус слетио са пута, међу повријеђенима има и дјеце

Више информација биће познато након увиђаја који је у току.

Због несреће формиране су километарске колоне на врло фреквентном магистралном путу М 17.

