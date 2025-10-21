Због тешке несреће формиране километарске колоне у овом дијелу БиХ

21.10.2025
18:33
Коментари:0
Саобраћајна несрећа догодила се данас у мјесту Шије код Тешња, а у судару су учествовали једно путничко и једно теретно возило.
- Једно лице је повријеђено и пребачено у болницу у Тешањ. Саобраћај је потпуно обустављен - потврђено је за портал "Аваза" из Оперативног центра МУП-а Зеничко-добојског кантона.
Више информација биће познато након увиђаја који је у току.
Због несреће формиране су километарске колоне на врло фреквентном магистралном путу М 17.
