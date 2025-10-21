Logo

Ужас у БиХ: Воз ударио у аутомобил, има повријеђених

21.10.2025

16:08

Сребреник несрећа
Фото: Avaz video/Screenshot

Права драма одиграла се данас у Сребренику, у мјесту Тиња, гдје је воз ударио у путнички аутомобил.

Према информацијама из Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона, несрећа се догодила око 15 сати на пружном прелазу Потпећ.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Узуновићева писала ЦИК-у по захтјеву Изетбеговића, Алиспахића и других

- У несрећи су учествовали воз и путничко возило. Има повријеђених, али степен повреда за сада није познат - потврђено је за портал „Аваза“ из оперативног центра МУП-а ТК.

Увиђај је у току, а више информација биће познато након завршетка полицијског извјештаја.

жељезничка несрећа

Srebrenik

