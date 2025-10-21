Ужас у БиХ: Воз ударио у аутомобил, има повријеђених

21.10.2025
16:08
Права драма одиграла се данас у Сребренику, у мјесту Тиња, гдје је воз ударио у путнички аутомобил.
Према информацијама из Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона, несрећа се догодила око 15 сати на пружном прелазу Потпећ.
- У несрећи су учествовали воз и путничко возило. Има повријеђених, али степен повреда за сада није познат - потврђено је за портал „Аваза“ из оперативног центра МУП-а ТК.
Увиђај је у току, а више информација биће познато након завршетка полицијског извјештаја.
