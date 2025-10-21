Logo

Његош Пурковић ухапшен због паљевина возила на Палама

Аутор:

Огњен Матавуљ

21.10.2025

12:59

Коментари:

0
Његош Пурковић из Пала ухапшен је због сумње да је прошле године запалио аутомобиле Огњен Вукадина и Ђорђа Југовића, сина бившег начелника Пала Бошко Југовића.

Иако је Пурковић због ових паљевина и раније привођен, па пуштен, незванично сазнајемо да је полиција у међувремену дошла до нових доказа који га доводе у везу са подметањем пожара.

”Полицијски службеници ПУ Источно Сарајево јутрос су ухапсили Њ.П. из Пала за којег је вишемјесечном истрагом коју Полицијска управа спроводи под надзором Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, утврђено да постоје основи сумње да је починио продужено кривично дјело оштећење и одузимање туђе ствари”, саопштила је ПУ Источно Сарајево.

Изгорјело

Хроника

Иначе, Његош Пурковић је полицији познат као вишеструки преступник који је довођен у везу са више кривичних дјела.

хапшење

paljevina automobila

Пале

zapaljen automobil

Коментари (0)
