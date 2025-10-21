Његош Пурковић ухапшен због паљевина возила на Палама

Аутор:Огњен Матавуљ
21.10.2025
12:59
Коментари:0
Његош Пурковић из Пала ухапшен је због сумње да је прошле године запалио аутомобиле Огњен Вукадина и Ђорђа Југовића, сина бившег начелника Пала Бошко Југовића.
Иако је Пурковић због ових паљевина и раније привођен, па пуштен, незванично сазнајемо да је полиција у међувремену дошла до нових доказа који га доводе у везу са подметањем пожара.
”Полицијски службеници ПУ Источно Сарајево јутрос су ухапсили Њ.П. из Пала за којег је вишемјесечном истрагом коју Полицијска управа спроводи под надзором Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, утврђено да постоје основи сумње да је починио продужено кривично дјело оштећење и одузимање туђе ствари”, саопштила је ПУ Источно Сарајево.
Додају да се осумњиченом на терет ставља да је 2. јуна запалио два аутомобила ”шкода” и доставно возило, те да је покушао запалити и кафић који је власништво Огњена Вукадина, иначе кума народног посланика Аце Станишића.
Возила су запаљена у улицама Гаврила Принципа и Миодрага Лоловића. Подметање пожара снимиле су надзорне камере, а на снимцима се види да је пироман свој идентитет покушао да сакрије тако што се прекрио бијелом плахтом.
Иначе, Његош Пурковић је полицији познат као вишеструки преступник који је довођен у везу са више кривичних дјела.
