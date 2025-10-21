Дејан Недић ухапшен по потјерници за убиство у Холандији!

Аутор:Огњен Матавуљ
21.10.2025
11:35
Коментари:0
Дејан Недић (43), држављанин Босне и Херцеговине, ухапшен је у Шапцу на основу Интерпол потјернице која је за њим расписана због убиства, тешке крађе и разбојништва, сазнаје АТВ.
Како је саопштио МУП Србије дјела су почињена у Холандији, која је и расписaла потјерницу за Недићем.
”Припадници МУП-а Србије ухапсили су у Шапцу држављанина БиХ Д.Н. (1982) за којим је расписана Интерполова потерница за кривична дјела убиство, тешка крађа и разбојништво, извршена у Холандији”, наводи се у саопштењу.
Додаје се да су бјегунца интезивним оперативним радом идентификовали, лоцирали и ухапсили припадници Жандармерије и ПУ Шабац.
”Д. Н. је доведен у Виши суд у Шапцу, а судија за претходни поступак одредио му је екстрадициони притвор”, додаје се у саопштењу МУП-а Србије.
Хроника
2 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
Најчитаније
12
59
12
55
12
45
12
41
12
41
Тренутно на програму