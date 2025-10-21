Logo

Дејан Недић ухапшен по потјерници за убиство у Холандији!

Аутор:

Огњен Матавуљ

21.10.2025

11:35

Коментари:

Дејан Недић ухапшен по потјерници за убиство у Холандији!

Дејан Недић (43), држављанин Босне и Херцеговине, ухапшен је у Шапцу на основу Интерпол потјернице која је за њим расписана због убиства, тешке крађе и разбојништва, сазнаје АТВ.

Како је саопштио МУП Србије дјела су почињена у Холандији, која је и расписaла потјерницу за Недићем.

”Припадници МУП-а Србије ухапсили су у Шапцу држављанина БиХ Д.Н. (1982) за којим је расписана Интерполова потерница за кривична дјела убиство, тешка крађа и разбојништво, извршена у Холандији”, наводи се у саопштењу.

Додаје се да су бјегунца интезивним оперативним радом идентификовали, лоцирали и ухапсили припадници Жандармерије и ПУ Шабац.

”Д. Н. је доведен у Виши суд у Шапцу, а судија за претходни поступак одредио му је екстрадициони притвор”, додаје се у саопштењу МУП-а Србије.



Тагови:

хапшење

Интерполова потјерница

bjegunac

