Logo

Полицајци ухапшени због примања мита у акцији ''Абстрего''

Извор:

АТВ

21.10.2025

09:01

Коментари:

0
Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

По налогу и под надзором поступајућег тужиоца КТКС, истражитељи Управе полиције МУП-а КС су у склопу акције кодног назива ''Абстерго“ ухапсили Аднана Духовића и Нермина Џинду, полицијске службенике полицијске управе Центар због коруптивних кривичних дјела.

Тачније, сумњиче се за кривична дјела примање дара или других облика користи и злоупотреба положаја или овлаштења.

Полиција ФБиХ

Хроника

Акција ''Абстрего'': У току претреси због корупције два полицијска службеника

Тужилаштво КС их терети да су током маја и јуна ове године, прилком саобраћајних контрола од возача који су починили саобраћајни прекршај тражили углавном новац да их не би санкционисали, односно, издали прекршајни налог.

Подијели:

Тагови:

akcija policije

хапшење

policajci

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Организовали борбе паса: Ухапшена још једна особа, претреси и даље трају

Хроника

Организовали борбе паса: Ухапшена још једна особа, претреси и даље трају

1 д

4
Срби поново на удару: Претреси на више локација у Звечану и Зубином Потоку

Србија

Срби поново на удару: Претреси на више локација у Звечану и Зубином Потоку

1 д

0
Полиција аутомобил

Хроника

Завршени претреси у склопу акције "Коверта"

4 д

0
Наставак акције "Коверта": Претреси у више институција Кантона Сарајево

Хроника

Наставак акције "Коверта": Претреси у више институција Кантона Сарајево

5 д

0

Више из рубрике

Акција ''Абстрего'': У току претреси због корупције два полицијска службеника

Хроника

Акција ''Абстрего'': У току претреси због корупције два полицијска службеника

1 ч

0
"Иза тог осмијеха крила се тишина и бол коју нисмо вид‌јели": Ово је млада докторица (27) која нас је напустила

Хроника

"Иза тог осмијеха крила се тишина и бол коју нисмо вид‌јели": Ово је млада докторица (27) која нас је напустила

1 ч

0
У акцији ''Доктор'' пронађено оружје и дрога, ухапшен младић (22)

Хроника

У акцији ''Доктор'' пронађено оружје и дрога, ухапшен младић (22)

12 ч

0
Избацио га из кола након свађе, па се вратио да га докрајчи

Хроника

Избацио га из кола након свађе, па се вратио да га докрајчи

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

13

Руски милијардер нуди откуп украденог накита из Лувра и поклони га, ево коме

09

01

Полицајци ухапшени због примања мита у акцији ''Абстрего''

08

51

Радници Центра за предшколско васпитање и образовање добили позив за преговоре

08

47

Сиромашно чак 810.000 Хрвата: У овим градовима је најгора ситуација

08

46

Саркози данас иде у затвор

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner