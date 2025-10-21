Полицајци ухапшени због примања мита у акцији ''Абстрего''

Извор:
АТВ
21.10.2025
09:01
Коментари:0
По налогу и под надзором поступајућег тужиоца КТКС, истражитељи Управе полиције МУП-а КС су у склопу акције кодног назива ''Абстерго“ ухапсили Аднана Духовића и Нермина Џинду, полицијске службенике полицијске управе Центар због коруптивних кривичних дјела.
Тачније, сумњиче се за кривична дјела примање дара или других облика користи и злоупотреба положаја или овлаштења.
