Избацио га из кола након свађе, па се вратио да га докрајчи

Извор:
Курир
20.10.2025
16:00
Права драма одиграла се синоћ на улицама Ниша када је младић (21) брутално претукао мушкарца (42), са којим се претходно жестоко посвађао.
Инцидент се догодио када је М. З. из Ниша, након расправе, зауставио „фијат“ у којем је возио четрдесетдвогодишњег мушкарца, и без милости га напао, више пута ударио у главу, а затим га оставио повријеђеног на асфалту и побјегао колима.
"М.З. се сумњичи да је синоћ зауставио „фијат“ у којем је возио четрдесетдвогодишњег мушкарца са којим се претходно расправљао, више пута га ударио у главу, а потом га оставио на улици и возилом се удаљио", пише у саопштењу.
Али ту није био крај. Како се сумња, М. З. се убрзо вратио на мјесто напада и наставио да удара несрећног човјека, овај пут рукама и ногама, не остављајући му шансу да се одбрани. Након тога, побјегао је у непознатом правцу.
Захваљујући брзој интервенцији полиције, нападач је лоциран и ухапшен.
Повријеђени мушкарац са тешким повредама хитно је пребачен у Универзитетски клинички центар у Нишу, гдје му је указана љекарска помоћ.
Увиђај на лицу мјеста извршио је дежурни тужилац у сарадњи са припадницима Полицијске управе Ниш. Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужиоцу, пише Курир.
