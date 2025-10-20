Беба пронађена у Новом Саду рођена жива, мајка је бацила

Извор:
Информер
20.10.2025
14:42
Коментари:0
Тек рођена беба која је пронађена мртва у Новом Саду рођена је жива, а први резултати обдукције указују да је преминула од хипотермије или ударца у главу, највјероватније приликом пада на тло када је беба бачена.
Према незваничним информацијама, осумњиченој М. К. (39) на терет се ставља кривично дјело тешко убиство дјетета за које је запрећена казна доживотни затвор без условног отпуста.
Она је хоспитализована на Клиници за акушерство и гинекологију "Бетанија" у Новом Саду, након чега ће бити приведена на саслушање. Она је стабилног општег стања.
Према првим информацијама, жена је ушла у ходник зграде, гдје се породила, а потом је бебу изнела и оставила на улици, на трави у близини улаза зграде. Иако је улаз зграде већ опран, у њему су остали трагови који свједоче језивом догађају - на бијелом зиду одмах до улазних врата зграде, са лијеве стране, налази се крвави отисак шаке, док су у углу и капљице крви по зиду.
Србија
Вучић: Павковић живот посветио служењу земљи и војсци
Свједоци причају да је улаз у Булевару цара Лазара био пун крви прије него што је очишћен, а од њега трагови крви воде до мјеста на трави гдје је остављена беба и на ком је и даље примјетна већа количина крви.
М. К. је, како се сумња, након што је оставила бебу на трави, отишла око 100 метара даље, гдје је ушла у улаз друге зграде у Ловћенској улици. Станари те зграде пронашли су је крваву око пола сата након што је пронађено тијело бебе и одмах позвали полицију. Она је ухапшена, али је умјесто у полицијску станицу, одвезена у Клинику за гинекологију и акушерство Бетанија.
Полиција је на лицу мјеста обавила увиђај у присуству дежурног тужиоца, а изузети су снимци са надзорних камера из Булевара цара Лазара како би било утврђено да ли се на неком од снимака види тренутак у ком је дјете остављено на улици.
(информер)
