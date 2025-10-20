Logo

Оставили храну гладним лисицама и поставили камеру: Ево шта су урадиле

20.10.2025

14:35

Оставили храну гладним лисицама и поставили камеру: Ево шта су урадиле
Фото: ТикТок

Камера Удружења грађана "Јадовник" забиљежиле су прелијеп призор дивљих животиња које усред ноћи долазе на хранилиште у срцу Пештерско-јадовничког краја. У питању су гладне лисице које су дошле како би се заситиле.

Између Сјенице и Пријепоља, на планини Јадовник постављене су камере за праћење дивљачи, а већ у неколико наврата писали смо о разним животињама које су примећене на том подручју. Овога пута, на снимку се виде се лисице које се су се окупиле на хранилишту. Ово је мјесто на којем се животињама редовно обезбјеђује храна током хладних мјесеци како би олакшала њихово преживљавање у зимским условима.

На снимку, насталом 19. октобра 2025. године око 22 сата, јасно се види више лисица које пажљиво прилазе хранилишту, њушкају и међусобно комуницирају.

Хранилиште се налази на подручју којим управља Удружење грађана "Јадовник", које већ годинама спроводи бројне акције заштите и праћења дивљих врста, посебно медведа, лисица, срна и птица грабљивица.

Змија / Илустративна фотографија

Свијет

Огромна змија остављена у кутији близу основне школе

Јадовник је једно од посљедњих уточишта нетакнуте природе у овом дијелу Санџака. Богат шумама, литицама и пропланцима, представља дом бројним врстама сисара и птица.

(Телеграф.рс)

lisica

