Огромна змија остављена у кутији близу основне школе

20.10.2025
12:59
Коментари:0
Застрашујућа прича се одиграла у парку Витивуд у Бристолу, када је случајна пролазница наишла на картонску кутију, у којој је остављен огромни удав.
У близини се налази основна школа, што је изазвало додатну забринутост, а један од радника који одржавају парк казао је да “ништа слично није видио у животу”.
Житеља Бристола, Кристи, шетала је пса, када је угледала кутију, преноси The Sun.
“Змија је била хладна, а прво сам помислила да је угинула. Тек када је подигла главу, схватила сам да је жива”, испричала је Кристи.
Иако змија није била агресивна, жена наглашава да је ситуација била веома озбиљна.
Полиција је брзо интервенисала, уклонила гмизавца и транспортовала га до ветеринарске клинике.
Imagine seeing this in your local park! 😮🐍— BBC Bristol (@BBCBristol) October 17, 2025
This snake was found in a box in Withywood Park in Bristol, near a primary school.
The vets said the animal was cold and lethargic - and said if it had been left much longer, may well have died. pic.twitter.com/efMrEdvaqH
Након прегледа, удав је предат локалном азилу за животиње. Стручњаци вјерују да би змија угинула да је остала у кутији још неко вријеме, а постоји могућност да је у парку оставио власник.
“Разумијем да су људи у кризи, али вољела бих да се обрате за помоћ специјализованим службама које могу да се брину о животињама”, казала је Кристи.
Друштво
Змија у снијегу: Народно вјеровање каже да је то знак
Овај бизарни догађај је изнова покренуо питање одговорности према љубимцима и показао важност заједничке бриге за све животињске врсте.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
13
59
13
57
13
56
13
52
13
48
Тренутно на програму