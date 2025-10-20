Logo

Огромна змија остављена у кутији близу основне школе

20.10.2025

12:59

Огромна змија остављена у кутији близу основне школе
Фото: Pixabay

Застрашујућа прича се одиграла у парку Витивуд у Бристолу, када је случајна пролазница наишла на картонску кутију, у којој је остављен огромни удав.

У близини се налази основна школа, што је изазвало додатну забринутост, а један од радника који одржавају парк казао је да “ништа слично није видио у животу”.

Полиција брзо интервенисала

Житеља Бристола, Кристи, шетала је пса, када је угледала кутију, преноси The Sun.

“Змија је била хладна, а прво сам помислила да је угинула. Тек када је подигла главу, схватила сам да је жива”, испричала је Кристи.

Иако змија није била агресивна, жена наглашава да је ситуација била веома озбиљна.

Полиција је брзо интервенисала, уклонила гмизавца и транспортовала га до ветеринарске клинике.

"Разумијем да су људи у кризи"

Након прегледа, удав је предат локалном азилу за животиње. Стручњаци вјерују да би змија угинула да је остала у кутији још неко вријеме, а постоји могућност да је у парку оставио власник.

“Разумијем да су људи у кризи, али вољела бих да се обрате за помоћ специјализованим службама које могу да се брину о животињама”, казала је Кристи.

змија

Друштво

Змија у снијегу: Народно вјеровање каже да је то знак

Овај бизарни догађај је изнова покренуо питање одговорности према љубимцима и показао важност заједничке бриге за све животињске врсте.

(Телеграф.рс)

