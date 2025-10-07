Logo

07.10.2025

09:45

Змија у снијегу: Народно вјеровање каже да је то знак
Фото: Facebook/Radio televizija Kuršumlija/screenshot

Како да нас снијег само десетак дана послије завршетка љета није довољно изненадио, природа је рјешила да настави са "шоковима". Овај пут, није ријеч о метеоролошким екстремима, већ једном животињском "излету". Наиме, у селу Игришту код Куршумлије, усред снијега виђена је ни мање ни више него змија.

Верољуб и Зоран Тодоровић, забиљежили су овај необичан и веома редак призор, а објавила га је на свом Фејсбуку Радио-телевизија Куршумлија.

Биолози указују на то да су змије хладнокрвне животиње и да током зиме мирују, скривене у земљи. Ипак, понекад их може пробудити нагла промјена температуре или топлота која допире из тла.

поскок

Друштво

Хладноћа стигла, поскоци будни: Планинари у БиХ на сваки пола сата налете на једног

Такав призор изузетно је редак, али и подсјетник да природа увијек има своја изненађења. Можда је то само биолошки инстинкт, а можда и симбол живота који се не предаје, доказ да топлина постоји чак и усред мраза.

"Нека се бјелина снијега и ова змија запамте као један од оних тренутака када природа шапуће човјеку да живот, кад га најмање очекујемо, увек негдје тихо дише", пише у објави поменутог медија а ми се слажемо са тим.

Природа је чудо...

Народно вјеровање: Ово је ЗНАК

Појава змије на снијегу, као изузетно риједак призор, у народном вјеровању може да се тумачи као знак. Будући да се змије обично крију зими, њена појава може бити виђена као:

Знак упозорења: Необична појава може да се тумачи као упозорење на неке будуће догађаје, можда неочекивану промјену у природи или у животу.

Посебан знак среће: С обзиром на то да је змија чувар, њена појава на тако необичном мјесту може бити тумачена као посебан знак заштите или добре среће.

Иако савремена наука нуди биолошко објашњење за ову појаву, народно вјеровање додаје слој мистике и симболике, повезујући људе са природом на дубљи начин. Овај призор нас подсјећа на то како су се наши преци ослањали на знаке из природе како би тумачили свијет око себе.

(Телеграф.рс)

