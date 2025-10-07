Многи забораве ово пред зиму, један пропуст може угрозити живот

Извор:
Информер
07.10.2025
Како температуре опадају важно је на вријеме припремити аутомобил за сезонске изазове, јер одлагање не само да може скупо да вас кошта, већ и озбиљно угрожава безбједност у саобраћају.
Приближава се зима, па би зато возачи требало да буду увелико спремни на промијене услова на путу које доносе ниске температуре, снијег и лед.
Провјера и замена кључних дијелова возила прије зиме могу спречити кварове, олакшати вожњу и заштитити вас и друге учеснике у саобраћају.
Правилна зимска припрема не само да повећава сигурност у вожњи, већ и продужава век возила. Ево шта је све потребно провјерити и евентуално заменити прије него што стигне зима:
Зимске гуме су најважнији дио припреме. Проверите да ли су гуме у добром стању и замените љетње зимским чим температура падне испод 7 степени.
Акумулатор - снага која покреће ваш ауто и зими: Хладно вријеме може ослабити капацитет акумулатора, што отежава паљење возила. Прије зиме проверите стање акумулатора, очистите клеме и по потреби замените батерију.
Течности: Антифриз штити мотор од смрзавања, док квалитетно моторно уље обезбјеђује лакши старт и рад мотора на ниским температурама. Не заборавите течност за прање стакала са антифризом која неће замрзнути на ветробранском стаклу.
Брисачи: Добри брисачи брзо уклањају снијег, лед и влагу, што је од пресудног значаја за сигурност. Провјерите да ли су ваше гуме брисача истрошене и по потреби их замените.
Кочнице: Увјерите се да су кочионе плочице и дискови у добром стању, а ниво кочионе течности адекватан. Исправне кочнице су најважније за безбедну вожњу по зимским условима.
Грејачи и систем одмрзавања: Проверите да ли грејачи и систем за одмрзавање функционишу како бисте брзо уклонили лед са стакала и осигурали добру видљивост.
Поред ових кључних ставки, провјерите светла и фарове, јер су зимски дани краћи и вожња је често у условима слабије видљивости. Увијек имајте у колима лопатицу за лед, четку за снијег и заштиту за стакла.
Припрема аутомобила за зиму није само препорука - то је неопходност за сигурну и безбједну вожњу, зато је важно искористи ове јесење дане пред зиму, јер је у неким крајевима Србије увелико нападао снијег.
(информер)
