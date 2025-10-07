Logo

Многи забораве ово пред зиму, један пропуст може угрозити живот

Информер

07.10.2025

Како температуре опадају важно је на вријеме припремити аутомобил за сезонске изазове, јер одлагање не само да може скупо да вас кошта, већ и озбиљно угрожава безбједност у саобраћају.

Приближава се зима, па би зато возачи требало да буду увелико спремни на промијене услова на путу које доносе ниске температуре, снијег и лед.

Провјера и замена кључних дијелова возила прије зиме могу спречити кварове, олакшати вожњу и заштитити вас и друге учеснике у саобраћају.

Правилна зимска припрема не само да повећава сигурност у вожњи, већ и продужава век возила. Ево шта је све потребно провјерити и евентуално заменити прије него што стигне зима:

Зимске гуме су најважнији дио припреме. Проверите да ли су гуме у добром стању и замените љетње зимским чим температура падне испод 7 степени.

Акумулатор - снага која покреће ваш ауто и зими: Хладно вријеме може ослабити капацитет акумулатора, што отежава паљење возила. Прије зиме проверите стање акумулатора, очистите клеме и по потреби замените батерију.

Течности: Антифриз штити мотор од смрзавања, док квалитетно моторно уље обезбјеђује лакши старт и рад мотора на ниским температурама. Не заборавите течност за прање стакала са антифризом која неће замрзнути на ветробранском стаклу.

Брисачи: Добри брисачи брзо уклањају снијег, лед и влагу, што је од пресудног значаја за сигурност. Провјерите да ли су ваше гуме брисача истрошене и по потреби их замените.

Кочнице: Увјерите се да су кочионе плочице и дискови у добром стању, а ниво кочионе течности адекватан. Исправне кочнице су најважније за безбедну вожњу по зимским условима.

Грејачи и систем одмрзавања: Проверите да ли грејачи и систем за одмрзавање функционишу како бисте брзо уклонили лед са стакала и осигурали добру видљивост.

Поред ових кључних ставки, провјерите светла и фарове, јер су зимски дани краћи и вожња је често у условима слабије видљивости. Увијек имајте у колима лопатицу за лед, четку за снијег и заштиту за стакла.

Припрема аутомобила за зиму није само препорука - то је неопходност за сигурну и безбједну вожњу, зато је важно искористи ове јесење дане пред зиму, јер је у неким крајевима Србије увелико нападао снијег.

