"Уведена" папрена казна у саобраћају у Њемачкој, ево о чему је ријеч

05.10.2025
11:08
Возачи у Њемачкој суочени су с новом опасношћу по новчанике: не ради се само о кориштењу мобилног телефона или навигације.
Е-цигарете с додирним екраном сада су службено забрањене за вријеме вожње.
Ако их користите, ризикујете казну од 150 евра и један казнени бод у Фленсбургу.
Возач из Келна покушао је током вожње промијенити јачину паре на својој Е-цигарети путем додирног екрана. Није био свјестан да ће суд ову радњу третирати исто као и кориштење мобилног. Резултат? Казна од 150 евра и бод у возачкој евиденцији.
Виши покрајински суд у Келну одлучио је да су и Е-цигарете с екраном електронски уређаји који одвлаче пажњу. Чак и кратки поглед или додир може бити опасан за безбједност у саобраћају. Суд је нагласио да закон не прави разлику између мобилног телефона, ГПС-а, паметног сата или Е-цигарете – све је то забрањено током вожње ако одвлачи пажњу возача.
– Дозвољено је држати Е-цигарету и повући дим – ако не користите екран.
– Забрањено је кориштење додирног екрана Е-цигарете за вријеме вожње, чак и за једноставне радње.
– Ако вас полиција ухвати: 150 евра казне + 1 казнени бод.
Осим ризика од казне, пушење у возилу има и финанцијске посљедице код продаје аутомобила. Статистике показују да аутомобили у којима се пуши вриједе у просјеку 1.500 евра мање. Ни мирисни борић ни брза хемијска чишћења не помажу дугорочно.
За уклањање неугодних мириса потребна је професионална дубинска обрада, која кошта од 90 до 400 евра, овисно о старости и стању возила, преноси Феникс.
