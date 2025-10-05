Logo

"Уведена" папрена казна у саобраћају у Њемачкој, ево о чему је ријеч

05.10.2025

11:08

Коментари:

0
"Уведена" папрена казна у саобраћају у Њемачкој, ево о чему је ријеч
Фото: Pexels

Возачи у Њемачкој суочени су с новом опасношћу по новчанике: не ради се само о кориштењу мобилног телефона или навигације.

Е-цигарете с додирним екраном сада су службено забрањене за вријеме вожње.

Ако их користите, ризикујете казну од 150 евра и један казнени бод у Фленсбургу.

Возач из Келна покушао је током вожње промијенити јачину паре на својој Е-цигарети путем додирног екрана. Није био свјестан да ће суд ову радњу третирати исто као и кориштење мобилног. Резултат? Казна од 150 евра и бод у возачкој евиденцији.

Виши покрајински суд у Келну одлучио је да су и Е-цигарете с екраном електронски уређаји који одвлаче пажњу. Чак и кратки поглед или додир може бити опасан за безбједност у саобраћају. Суд је нагласио да закон не прави разлику између мобилног телефона, ГПС-а, паметног сата или Е-цигарете – све је то забрањено током вожње ако одвлачи пажњу возача.

Важно за све возаче:

– Дозвољено је држати Е-цигарету и повући дим – ако не користите екран.

– Забрањено је кориштење додирног екрана Е-цигарете за вријеме вожње, чак и за једноставне радње.

– Ако вас полиција ухвати: 150 евра казне + 1 казнени бод.

Осим ризика од казне, пушење у возилу има и финанцијске посљедице код продаје аутомобила. Статистике показују да аутомобили у којима се пуши вриједе у просјеку 1.500 евра мање. Ни мирисни борић ни брза хемијска чишћења не помажу дугорочно.

За уклањање неугодних мириса потребна је професионална дубинска обрада, која кошта од 90 до 400 евра, овисно о старости и стању возила, преноси Феникс.

Подијели:

Тагови:

Њемачка

Cigarete

saobraćajni prekršaj

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Више од 20 дана штрајкује глађу: Амела Бећирспахић на минусу у шатору тражи правду за дијете

Друштво

Више од 20 дана штрајкује глађу: Амела Бећирспахић на минусу у шатору тражи правду за дијете

1 ч

0
Премијер Грузије: Сакашвилијева странка покушала да организује „мајдан“ по пети пут

Свијет

Премијер Грузије: Сакашвилијева странка покушала да организује „мајдан“ по пети пут

2 ч

1
Алекс Переира, бразилски ММА борац

Остали спортови

Переира пребио Дагестанца и вратио шампионски појас

2 ч

0
Свађа због паркинг мјеста прерасла у крвави обрачун: Мушкарац убоден ножем

Хроника

Свађа због паркинг мјеста прерасла у крвави обрачун: Мушкарац убоден ножем

2 ч

0

Више из рубрике

У овој земљи, Порше је најпродаванији аутомобил

Ауто-мото

У овој земљи, Порше је најпродаванији аутомобил

1 д

0
У овој земљи се предлаже радикално ограничење брзине у граду

Ауто-мото

У овој земљи се предлаже радикално ограничење брзине у граду

2 д

0
Да ли сте знали да акумулатор може да се испразни ако је ауто паркиран близу аеродрома?

Ауто-мото

Да ли сте знали да акумулатор може да се испразни ако је ауто паркиран близу аеродрома?

3 д

0
BMW повлачи чак 1,2 милиона аутомобила широм свијета: Ово су погођени модели

Ауто-мото

BMW повлачи чак 1,2 милиона аутомобила широм свијета: Ово су погођени модели

4 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

48

Кошарац: Милорад Додик је лидер који утврђује дневни ред на политичкој сцени

12

41

Преговарачи се окупљају: Израелској војсци наређено да обустави офанзиву на Газу

12

30

Драма у Словенији: Лавина затрпала троје хрватских планинара

12

27

Нови детаљи о Хрвату који је управљао дроном изнад аеродрома у Франкфурту

12

21

Нападнут Израел: Сирене се огласиле у Тел Авиву и Јерусалиму, пресретнута ракета

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner