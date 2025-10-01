Logo

Да ли сте знали да акумулатор може да се испразни ако је ауто паркиран близу аеродрома?

01.10.2025

Возач оставио ауто на аеродрому на само 5 дана — вратио се и затекао мртав акумулатор! Разлог је потпуно неочекиван...

Паркирање аутомобила на аеродрому може изазвати један од најбизарнијих проблема: пражњење акумулатора паркираних аутомобила због буке и вибрација авиона.

Читалац холандског магазина AutoWeek рекао је да је акумулатор његовог аутомобила Lynk & Цо 01 испражњен буком и вибрацијама авиона. Према читаоцу Фердинанду Вилекесу из Харлингена, батерија је била потпуно празна након само пет дана паркирања.

"Паркирали смо наш Lynk & Цо 01 из 2023. са пређених 6.625 km на аеродрому. Када смо се вратили, аутомобил није било могуће откључати. Кључ за хитне случајеве је омогућио улазак, али није било могуће покренути возило."

Помоћ на путу холандског ауто-клуба ANWB открила је да је батерија возила празна. Након пуњења батерије, све је поново радило, пише Ревијахак.

Власник је, након разговора са помоћи на путу, претпоставио да је аутомобил више пута активирао аларм због вибрација при слијетању и полегању авиона, што је испразнило батерију. Што је чест и невјероватан случај, истакао је.

ANWB такође сигнализира проблеме са акумулатором због полијетања или слијетања авиона.

"Могуће је да ће се батерија од 12 волти испразнити када се аларм огласи више пута", каже портпаролка ANWB-a, и додаје:

"Остаје само нагађање о тачном узроку. Логично је да аутомобил који је паркиран на мјесту гласне буке и вибрација због полијетања и слијетања авиона, активира аларм више пута и на крају испразни батерију. Тај сценарио се свакако дешава", потврдила је портпаролка.

У многим модерним аутомобилима можете онемогућити аларм, а информације се налазе у приручнику возила.

На већини аеродрома паркинзи су довољно удаљени од полетно-слетних стаза, али има и оваквих случајева.

(б92)

