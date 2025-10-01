Да ли сте знали да акумулатор може да се испразни ако је ауто паркиран близу аеродрома?

Извор:
Б92
01.10.2025
17:23
Коментари:0
Возач оставио ауто на аеродрому на само 5 дана — вратио се и затекао мртав акумулатор! Разлог је потпуно неочекиван...
Паркирање аутомобила на аеродрому може изазвати један од најбизарнијих проблема: пражњење акумулатора паркираних аутомобила због буке и вибрација авиона.
Ауто-мото
Не игноришите ове знакове: Акумулатор вас може изневјерити баш пред годишњи одмор
Читалац холандског магазина AutoWeek рекао је да је акумулатор његовог аутомобила Lynk & Цо 01 испражњен буком и вибрацијама авиона. Према читаоцу Фердинанду Вилекесу из Харлингена, батерија је била потпуно празна након само пет дана паркирања.
"Паркирали смо наш Lynk & Цо 01 из 2023. са пређених 6.625 km на аеродрому. Када смо се вратили, аутомобил није било могуће откључати. Кључ за хитне случајеве је омогућио улазак, али није било могуће покренути возило."
Наука и технологија
Спремите се, огромна промјена стиже на Фејсбук и Инстаграм: Нећете моћи да је искључите
Помоћ на путу холандског ауто-клуба ANWB открила је да је батерија возила празна. Након пуњења батерије, све је поново радило, пише Ревијахак.
Власник је, након разговора са помоћи на путу, претпоставио да је аутомобил више пута активирао аларм због вибрација при слијетању и полегању авиона, што је испразнило батерију. Што је чест и невјероватан случај, истакао је.
ANWB такође сигнализира проблеме са акумулатором због полијетања или слијетања авиона.
"Могуће је да ће се батерија од 12 волти испразнити када се аларм огласи више пута", каже портпаролка ANWB-a, и додаје:
Друштво
Издата упозорења за БиХ, Србија у црвеном!
"Остаје само нагађање о тачном узроку. Логично је да аутомобил који је паркиран на мјесту гласне буке и вибрација због полијетања и слијетања авиона, активира аларм више пута и на крају испразни батерију. Тај сценарио се свакако дешава", потврдила је портпаролка.
У многим модерним аутомобилима можете онемогућити аларм, а информације се налазе у приручнику возила.
На већини аеродрома паркинзи су довољно удаљени од полетно-слетних стаза, али има и оваквих случајева.
(б92)
Ауто-мото
6 ч0
Ауто-мото
9 ч1
Ауто-мото
3 д0
Ауто-мото
4 д0
Најновије
Најчитаније
18
46
18
43
18
31
18
28
18
27
Тренутно на програму