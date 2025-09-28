Возачи ових аутомобила добијају највише саобраћајних казни

Извор:
Мондо.рс
28.09.2025
10:26
Коментари:0
Анализа је обухватила податке корисника прикупљене током протекле двије године за 30 најчешће осигураних марки аутомобила у Њемачкој, откривајући неке обрасце у понашању у вожњи.
Њемачки портал за поређење Веривоx направио је свеобухватну анализу саобраћајних прекршаја, која је ексклузивно објављена у Билду. Наиме, говори се о томе који возачи, односно које марке и модели аутомобила, су најнедисциплинованији у саобраћају.
Анализа је обухватила податке корисника прикупљене током протекле двије године за 30 најчешће осигураних марки аутомобила у Њемачкој, откривајући неке обрасце у понашању у вожњи.
Тенис
Американац "прескочио" Ђоковића на АТП листи
На самом врху листе оних који крше саобраћајне прописе налази се луксузни бренд Порше. Према резултатима, возачи модела из Штутгарта имају чак 65 одсто више казнених поена од просјека свих анализираних брендова. Слиједе их: Тесла (37 одсто изнад просјека), Шевролет (29 одсто изнад просјека), Волво (24 одсто изнад просјека). С друге стране, постоје они који се истичу по свом примјерном понашању. Најсавјеснији возачи су власници Хонда аутомобила, који сакупљају 28 одсто мање поена од просјека. Слиједе их возачи Кије (25 одсто мање) и Сузукија (24 одсто мање).
Када се анализа сузи на појединачне моделе аутомобила, резултати постају још занимљивији. Истраживање је обухватило 100 најпродаванијих модела, а правило је остало исто: што је аутомобил спортскији, то су његови возачи склонији прекршајима. Апсолутни "побједник" у овој категорији је Ауди А5. Возачи овог модела имају чак 87 одсто више казнених поена од просјека. Његови рођаци и конкуренти су такође високо на листи: Ауди А5 (+87%), Ауди А6 (+81%), Волво XЦ60 (+73%), Мерцедес Е-класе (+68%), БМВ серије 5 (+63%), Тесла модел 3 (+62%), БМВ серије 3 (+59%), Шкода Суперб (+57%), Форд Мустанг (+55%) и Сеат Леон (+54%).
Тенис
49 мин0
Хроника
1 ч0
Градови и општине
1 ч0
Хроника
1 ч0
Најновије
Најчитаније
11
07
11
03
10
59
10
56
10
47
Тренутно на програму