Тестиран 31 модел зимских гума: Шта је тест открио?

25.09.2025

18:41

Снијег цеста аутомобили паркинг
Фото: Pexels/Iryna Varanovich

У најновијем тесту зимских гума за димензију 225/40 Р18 Х/В из 2025. године, АДАЦ је испитивао чак 31 модел: од ултра-јефтиних марки до премиум брендова. Циљ је био утврдити колико се исплати инвестирати у квалитетне марке и колико ризика носи уградња јефтинијих варијанти када завладају зимски услови.

Шта тест открива?

6 гума добило је оцјену "добро": све из премиум сегмента

10 гума су биле "задовољавајуће", 4 довољне, али чак 11 модела су означени као "manjkave/mangelhaft" - и то све из буџет (јефтинијих) сегмената

Запаљен ауто Небојше Вукановића

Република Српска

Будимир за АТВ о паљењу Вукановићевих аута: Докле је стигла истрага?

Разлике су големе: на мокрим цестама, код наглог кочења при 80 км/х, неки модели с лошим перформансама имају пут кочења преко 15 метара дужи него најбољи у тесту

Гуме попут Goodyear UltraGrip Performance 3, Michelin Pilot Alpin 5, Bridgestone Blizzak 6, Dunlop Winter Sport 5, Hankook Winter i*cept evo3 W330 и Continental WinterContact TS 870 P показују врхунске карактеристике: стабилно понашање на сувим и мокрим подлогама, поузданост на снијегу и леду (добар грип, кратки пут кочења), солидна еколошка биланца (трајност, отпор трошењу, мање отпада).

Гдје је компромис код јефтинијих гума?

У тесту су буџетни модели многи показали значајне слабости:

Слаба тракција на снијегу, проблеми с кочењем, нарочито у мокрим условима

Полиција Србија

Хроника

Преваранти смислили начин како да отму станове: Слагали старицу и нотаре, па ухапшени

Примјери: CST Medallion Winter WCP1, Petlas SnowMaster 2 Sport, Nankang Winter Activa 4, Landsail Winter Lander

Ландер: све су добиле врло лоше оцјене у критичним зимским условима

Неколико модела ипак је "задовољавајуће": Matador MP93 Nordicca i Momo W-20 North Pole; али и они имају компромисне тачке на мокрим и сувим површинама.

Савјети за купце

Ако користите гуме 225/40 Р18 (поприлично популарне за аутомобиле средње класе: примјерице Audi A3, VW Golf, Škoda Octavia, Mercedes A-klase): вриједи уложити у премиум. Разлика у сигурности и перформансама није занемарива према АДАЦ тестирању.

Војин Митровић

Економија

Митровић за АТВ: Министарства морају да се пробуде, запослени да раде свој посао

Провјерите службену документацију возила за дозвољене димензије (Регистрација, ЦоЦ цертификати).

Пазите не само на теорију декларација (симбол сњежне пахуље, ознаке), већ и на стварне перформансе у мокрим, леденим и сњежним условима које морају бити провјерене кроз тестове. Гума може имати све ознаке, а опет се слабо понашати на цести.

