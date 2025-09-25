Тестиран 31 модел зимских гума: Шта је тест открио?

25.09.2025
У најновијем тесту зимских гума за димензију 225/40 Р18 Х/В из 2025. године, АДАЦ је испитивао чак 31 модел: од ултра-јефтиних марки до премиум брендова. Циљ је био утврдити колико се исплати инвестирати у квалитетне марке и колико ризика носи уградња јефтинијих варијанти када завладају зимски услови.
6 гума добило је оцјену "добро": све из премиум сегмента
10 гума су биле "задовољавајуће", 4 довољне, али чак 11 модела су означени као "manjkave/mangelhaft" - и то све из буџет (јефтинијих) сегмената
Разлике су големе: на мокрим цестама, код наглог кочења при 80 км/х, неки модели с лошим перформансама имају пут кочења преко 15 метара дужи него најбољи у тесту
Гуме попут Goodyear UltraGrip Performance 3, Michelin Pilot Alpin 5, Bridgestone Blizzak 6, Dunlop Winter Sport 5, Hankook Winter i*cept evo3 W330 и Continental WinterContact TS 870 P показују врхунске карактеристике: стабилно понашање на сувим и мокрим подлогама, поузданост на снијегу и леду (добар грип, кратки пут кочења), солидна еколошка биланца (трајност, отпор трошењу, мање отпада).
У тесту су буџетни модели многи показали значајне слабости:
Слаба тракција на снијегу, проблеми с кочењем, нарочито у мокрим условима
Примјери: CST Medallion Winter WCP1, Petlas SnowMaster 2 Sport, Nankang Winter Activa 4, Landsail Winter Lander
Ландер: све су добиле врло лоше оцјене у критичним зимским условима
Неколико модела ипак је "задовољавајуће": Matador MP93 Nordicca i Momo W-20 North Pole; али и они имају компромисне тачке на мокрим и сувим површинама.
Ако користите гуме 225/40 Р18 (поприлично популарне за аутомобиле средње класе: примјерице Audi A3, VW Golf, Škoda Octavia, Mercedes A-klase): вриједи уложити у премиум. Разлика у сигурности и перформансама није занемарива према АДАЦ тестирању.
Провјерите службену документацију возила за дозвољене димензије (Регистрација, ЦоЦ цертификати).
Пазите не само на теорију декларација (симбол сњежне пахуље, ознаке), већ и на стварне перформансе у мокрим, леденим и сњежним условима које морају бити провјерене кроз тестове. Гума може имати све ознаке, а опет се слабо понашати на цести.
