Пале акције „Поршеа“

Акције немачке компаније „Порше“ су данас пале за скоро девет одсто након што је произвођач луксузних аутомобила смањио своју прогнозу профита у 2025. години и одложио лансирање неких модела електричних возила на тржиште.
Фирма процјењује да ова стратешка корекција, покренута због слабе потражње, може да смањи оперативну добит за 1,8 милијарди евра. Профитна маржа сада се процјењује на највише два одсто, у поређењу са раније предвиђених пет до седам одсто.
Аналитичари сматрају да ће корекција дугорочно бити корисна, али упозоравају на могуће изазове у производном циклусу и очувању бренда, преноси Ројтерс.
Погођена је и „Поршеова“ матична компанија Фолксваген која такође биљежи пад вриједности акција и то за 8,1 одсто.
Акције компаније „Порше“ су почев од данас званично искључене из обрачуна главног немачког индекса DAX, који обухвата 40 највећих немачких компанија по тржишној капитализацији.
Вриједност „Поршеа“ пала је од изласка на берзу у септембру 2022. године за скоро 50 одсто, преноси Виршафтсвохе.
Компанија је у првој половини 2025. забиљежила нето добит од 718 милиона евра, што представља пад од 71 одсто у поређењу са прошлом годином.
Само у другом кварталу 2025. оперативни профит фирме из аутомобилског пословања, без финансијских услуга, пао је за скоро 91 одсто, пренијели су медији.
„Порше“ се тренутно налази у процесу реструктурализације због слабе потражње у Кини, спорог преласка на електрична возила и високих америчких царина, што је приморало фирму да смањи прогнозу годишње профитабилности.
