Logo

Пале акције „Поршеа“

Извор:

Танјуг

22.09.2025

19:10

Коментари:

0
Пале акције „Поршеа“
Фото: Pixabay

Акције немачке компаније „Порше“ су данас пале за скоро девет одсто након што је произвођач луксузних аутомобила смањио своју прогнозу профита у 2025. години и одложио лансирање неких модела електричних возила на тржиште.

Фирма процјењује да ова стратешка корекција, покренута због слабе потражње, може да смањи оперативну добит за 1,8 милијарди евра. Профитна маржа сада се процјењује на највише два одсто, у поређењу са раније предвиђених пет до седам одсто.

Аналитичари сматрају да ће корекција дугорочно бити корисна, али упозоравају на могуће изазове у производном циклусу и очувању бренда, преноси Ројтерс.

Погођена је и „Поршеова“ матична компанија Фолксваген која такође биљежи пад вриједности акција и то за 8,1 одсто.

Акције компаније „Порше“ су почев од данас званично искључене из обрачуна главног немачког индекса DAX, који обухвата 40 највећих немачких компанија по тржишној капитализацији.

SRĐAN-MAZALICA-280925

Република Српска

Мазалица поручио Косовој: Не тражите да поштујемо оно што ни ви сами не поштујете!

Вриједност „Поршеа“ пала је од изласка на берзу у септембру 2022. године за скоро 50 одсто, преноси Виршафтсвохе.

Компанија је у првој половини 2025. забиљежила нето добит од 718 милиона евра, што представља пад од 71 одсто у поређењу са прошлом годином.

Само у другом кварталу 2025. оперативни профит фирме из аутомобилског пословања, без финансијских услуга, пао је за скоро 91 одсто, пренијели су медији.

Трамп-Маск 1

Свијет

Помирење деценије? Откривено о чему су Трамп и Маск разговарали на комеморацији Кирку

„Порше“ се тренутно налази у процесу реструктурализације због слабе потражње у Кини, спорог преласка на електрична возила и високих америчких царина, што је приморало фирму да смањи прогнозу годишње профитабилности.

Подијели:

Таг:

porše

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мазалица поручио Косовој: Не тражите да поштујемо оно што ни ви сами не поштујете!

Република Српска

Мазалица поручио Косовој: Не тражите да поштујемо оно што ни ви сами не поштујете!

2 ч

0
ЦИК БиХ одредила рокове за пријевремене изборе

БиХ

ЦИК БиХ одредила рокове за пријевремене изборе

2 ч

0
Стиже посебан стаж за мајке, а ово су услови

Србија

Стиже посебан стаж за мајке, а ово су услови

2 ч

0
Волц: Бранићемо сваки центиметар НАТО територије

Свијет

Волц: Бранићемо сваки центиметар НАТО територије

2 ч

0

Више из рубрике

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Ауто-мото

Откривена заблуда: Овако не штедите гориво

13 ч

0
Како да одмаглите ретровизоре брзо?

Ауто-мото

Како да одмаглите ретровизоре брзо?

4 д

0
Лари Елисон, суоснивач компаније Оракл и најбогатији човјек на свијету

Ауто-мото

Нови најбогатији човјек на свијету познат је по необичном хобију

4 д

0
Električni automobil, priključen na punjač

Ауто-мото

Ево шта се дешава када електрични аутомобил остане без струје у вожњи

4 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

55

Шок у Италији: Син познатог комичара осуђен за групно силовање

21

50

Стотине лешева свиња пронађене на једној фарми

21

41

Више од 24.000 људи умрло од посљедица екстремних врућина овог љета

21

40

Познат идентитет мушкарца који је пронађен у Јабланичком језеру

21

31

''Леве'' најавио слушалице од 100.000 евра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner