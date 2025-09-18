Logo

Ево шта се дешава када електрични аутомобил остане без струје у вожњи

18.09.2025

11:18

Коментари:

0
Električni automobil, priključen na punjač
Фото: Pexels / Kindel Media

Шта ће се догодити када струјаши остају без електричне енергије у вожњи, каква су упозорења и да ли ће аутомобили постепено губити снагу?

Њемачки ауто-клуб (АДАЦ) тестирао је на свом полигону у Пенцингу у Баварској шест возила: BYD Seal, NIO EL6, Kia EV6, Tesla model Y, Volvo EX40 и VW ID.3.

Свих шест аутомобила понаша се слично док се у неком тренутку не зауставе без напајања. Прво упозорење долази прилично рано у већини аутомобила, када се приказује домет од 40 до 80 километара или 15 до 20 посто нивоа напуњености батерије.

Често симбол батерије постане наранџаст или се појави упозорење у виду поруке, као што је на примјер "Молимо напуните ускоро". Нема промјена у испоруци снаге у овој фази.

Друга фаза се обично јавља испод десет посто напуњености батерије, када се код неких модела, уз визуелна упозорења јављају и акустична.

Нека возила такође предлажу мере уштеде попут пребацивања на еко начин рада или смањења гријања или клима-уређаја. Аутомобил се у овој фази још може возити без већих губитака снаге, само што приликом наглог убрзања више није доступна пуна снага.

Када приказани преостали домет постане једноцифрен, многа возила примјетно смањују перформансе. Аутомобил се и даље може возити у овом стању са смањеном динамиком.

Ако још увек нисте напунили и наставили да возите, видјећете "нулу" на екрану тамо где је обавештење о преосталој километражи и код нивоа напуњености батерије. Многи електрични аутомобили сада имају и симбол корњаче.

У тесту електрични аутомобили нису се потпуно угасили, попут мобилног телефона, него су прешли на такозвану резерву снаге за хитне случајеве.

У тесту је шест електричних аутомобила с резервом снаге за хитне случајеве ипак прешло између 15 и 20 километара са максималном брзином од 50 km/h коју су као референтну вриједност поставили тест возачи.

Током вожње на овој резерви снага се све више смањује, а вожња постаје све тежа. Ако имате среће, то је довољно само да стигнете до сљедеће станице за пуњење.

Опрез! Када сте на резерви снаге за хитне случајеве треба очекивати да се возило може угасити у било ком тренутку и мора се безбједно паркирати, на примјер поред пута или на паркингу, ако је то могуће.

Када електрично возило коначно остане без енергије - ниједан систем не ради.

Подијели:

Таг:

električni automobil

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Драган Лукач, шеф Клуба одборника СНСД-а у бањалучкој скупштини

Република Српска

Лукач: Градска управа се игра са милионима км на штету грађана

44 мин

0
Какве прогнозе даје вјештачка интелигенија за наредних десет година?

Наука и технологија

Какве прогнозе даје вјештачка интелигенија за наредних десет година?

46 мин

0
Најбољи савјети како исхраном регулисати хормон који одлучује да ли ће уопште доћи до трудноће

Здравље

Најбољи савјети како исхраном регулисати хормон који одлучује да ли ће уопште доћи до трудноће

55 мин

0
У аутомобилу познатог пјевача пронађено раскомадано тијело тинејџерке (15)

Свијет

У аутомобилу познатог пјевача пронађено раскомадано тијело тинејџерке (15)

1 ч

0

Више из рубрике

САД: "Тојота" повлачи из употребе 591.377 возила

Ауто-мото

САД: "Тојота" повлачи из употребе 591.377 возила

2 ч

0
Уводе Суперблицер камеру: Сви возачи на мети, казне огромне

Ауто-мото

Уводе Суперблицер камеру: Сви возачи на мети, казне огромне

3 ч

0
Југо на аутобану: Миленко нагазио до даске усред Њемачке

Ауто-мото

Југо на аутобану: Миленко нагазио до даске усред Њемачке

1 д

0
Форд у озбиљним проблемима, 1000 радника би могло да остане без посла

Ауто-мото

Форд у озбиљним проблемима, 1000 радника би могло да остане без посла

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

53

Она јауче као пас: Дједу прекипјело да свакодневно слуша комшије у заносу

11

46

Мрежама се шири узнемирујућа порука о отмици дјетета: Огласила се полиција

11

43

Вучић: Грађани ће на паради у суботу видети моћну српску армију

11

42

Пронађени новчаник вратио власнику и још га пријатно изненадио

11

41

Мртвачки сандуци на улицама: Марш демонстраната у Паризу, све више ухапшених

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner