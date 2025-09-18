Ево шта се дешава када електрични аутомобил остане без струје у вожњи

18.09.2025
11:18
Коментари:0
Шта ће се догодити када струјаши остају без електричне енергије у вожњи, каква су упозорења и да ли ће аутомобили постепено губити снагу?
Њемачки ауто-клуб (АДАЦ) тестирао је на свом полигону у Пенцингу у Баварској шест возила: BYD Seal, NIO EL6, Kia EV6, Tesla model Y, Volvo EX40 и VW ID.3.
Свих шест аутомобила понаша се слично док се у неком тренутку не зауставе без напајања. Прво упозорење долази прилично рано у већини аутомобила, када се приказује домет од 40 до 80 километара или 15 до 20 посто нивоа напуњености батерије.
Често симбол батерије постане наранџаст или се појави упозорење у виду поруке, као што је на примјер "Молимо напуните ускоро". Нема промјена у испоруци снаге у овој фази.
Друга фаза се обично јавља испод десет посто напуњености батерије, када се код неких модела, уз визуелна упозорења јављају и акустична.
Нека возила такође предлажу мере уштеде попут пребацивања на еко начин рада или смањења гријања или клима-уређаја. Аутомобил се у овој фази још може возити без већих губитака снаге, само што приликом наглог убрзања више није доступна пуна снага.
Када приказани преостали домет постане једноцифрен, многа возила примјетно смањују перформансе. Аутомобил се и даље може возити у овом стању са смањеном динамиком.
Ако још увек нисте напунили и наставили да возите, видјећете "нулу" на екрану тамо где је обавештење о преосталој километражи и код нивоа напуњености батерије. Многи електрични аутомобили сада имају и симбол корњаче.
У тесту електрични аутомобили нису се потпуно угасили, попут мобилног телефона, него су прешли на такозвану резерву снаге за хитне случајеве.
У тесту је шест електричних аутомобила с резервом снаге за хитне случајеве ипак прешло између 15 и 20 километара са максималном брзином од 50 km/h коју су као референтну вриједност поставили тест возачи.
Током вожње на овој резерви снага се све више смањује, а вожња постаје све тежа. Ако имате среће, то је довољно само да стигнете до сљедеће станице за пуњење.
Опрез! Када сте на резерви снаге за хитне случајеве треба очекивати да се возило може угасити у било ком тренутку и мора се безбједно паркирати, на примјер поред пута или на паркингу, ако је то могуће.
Када електрично возило коначно остане без енергије - ниједан систем не ради.
Република Српска
44 мин0
Наука и технологија
46 мин0
Здравље
55 мин0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
11
53
11
46
11
43
11
42
11
41
Тренутно на програму