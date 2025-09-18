Како да одмаглите ретровизоре брзо?

18.09.2025
19:46
Коментари:0
Вожња модерних аутомобила често подразумијева бројне функције и дугмиће, од којих многи остану неискоришћени јер возачи нису сигурни чему служе.
С доласком хладнијег времена, поново се јављају свакодневни зимски проблеми попут замагљених прозора и огледала, због којих је важно одвојити неколико додатних минута прије покретања возила.
Један корисник друштвених мрежа подијелио је недавно савјет који многима може олакшати јутарње спремање аутомобила. Ријеч је о дугмету које се налази у многим савременим возилима, а служи за брзо одмагљивање ретровизора. Симбол изгледа као огледало са таласастим линијама које се дижу, а најчешће се налази на регулатору за подешавање огледала или као засебан тастер.
Када се укључи ова функција, активирају се гријани ретровизори који за свега неколико минута уклањају влагу и кондензацију, осигуравајући јасан поглед уназад. Ово није само ствар удобности, већ и безбједности, јер замагљени ретровизори могу значајно ограничити прегледност на путу.
Вожња са заклоњеним или замагљеним стаклима и огледалима може представљати озбиљан безбједносни ризик. Прописи у многим земљама захтијевају да возач има несметан поглед на пут, што укључује чисте прозоре и функционална огледала. Зато је познавање свих функција у возилу од кључне важности за сигурну вожњу, посебно током зимских мјесеци.
Многи возачи су након овог савјета открили функције у својим аутомобилима за које раније нису ни знали. И док неки старији модели можда немају ову опцију, већина савремених возила јесте опремљена бројним корисним технологијама које могу олакшати свакодневну вожњу само је потребно мало истраживања.
