Како да одмаглите ретровизоре брзо?

18.09.2025

19:46

Фото: Pexel/Nedelcu Catalin

Вожња модерних аутомобила често подразумијева бројне функције и дугмиће, од којих многи остану неискоришћени јер возачи нису сигурни чему служе.

С доласком хладнијег времена, поново се јављају свакодневни зимски проблеми попут замагљених прозора и огледала, због којих је важно одвојити неколико додатних минута прије покретања возила.

Један корисник друштвених мрежа подијелио је недавно савјет који многима може олакшати јутарње спремање аутомобила. Ријеч је о дугмету које се налази у многим савременим возилима, а служи за брзо одмагљивање ретровизора. Симбол изгледа као огледало са таласастим линијама које се дижу, а најчешће се налази на регулатору за подешавање огледала или као засебан тастер.

Када се укључи ова функција, активирају се гријани ретровизори који за свега неколико минута уклањају влагу и кондензацију, осигуравајући јасан поглед уназад. Ово није само ствар удобности, већ и безбједности, јер замагљени ретровизори могу значајно ограничити прегледност на путу.

Вожња са заклоњеним или замагљеним стаклима и огледалима може представљати озбиљан безбједносни ризик. Прописи у многим земљама захтијевају да возач има несметан поглед на пут, што укључује чисте прозоре и функционална огледала. Зато је познавање свих функција у возилу од кључне важности за сигурну вожњу, посебно током зимских мјесеци.

Многи возачи су након овог савјета открили функције у својим аутомобилима за које раније нису ни знали. И док неки старији модели можда немају ову опцију, већина савремених возила јесте опремљена бројним корисним технологијама које могу олакшати свакодневну вожњу само је потребно мало истраживања.

