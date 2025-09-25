Француз из Стразбура се крстио на Косову и Метохији и добио име Немања

Извор:
25.09.2025
Педесетпетогодишњи Француз Франсоа из Стразбура, који годинама посјећује Косово и помаже српском народу кроз стипендије, хуманитарну помоћ и подршку манастирима, крстио се у Великој Хочи и на светом чину понио име Немања. Крштењу је присуствовало тридесетак Срба из Ораховца, Велике Хоче и Преоца, као и његови пријатељи из Француске, који га доживљавају и дочекују као свог најрођенијег, преноси Радио Гораждевац.
Свечани чин крштења обављен је у храму Светог архиђакона Стефана у центру Велике Хоче, који се још 1198. године помиње у даровној повељи Светог Симеона Немање, родоначелника лозе Немањића и оца Светог Саве. Управо по њему Франсоа је одлучио да понесе име Немања.
Света тајна крштења одвијала се величанствено и свечано, а појци су били сви присутни у цркви. Присуствовао је и Немањин пријатељ из Велике Хоче Иван Срнић, као и старија госпођа Доминик, која се прошле године крстила у Високим Дечанима и понијела име Недељка. Она је пратила Немању док је на француском, по први пут, изговарао "Симбол вјере". На крштење је стигао и његов пријатељ из Француске Кристоф.
"Крштава се раб Божји Немања у име Оца и Сина и Светога Духа, амин", изговарао је парох великохочански Вуксан Костић, док је његов саслужитељ, парох ораховачки Милан Станојевић, водио Немању око сточића са иконом Светог Стефана. За њима је ишао кум Љубиша Ђуричић, дугогодишњи Немањин пријатељ и познати винар из Велике Хоче.
Отац Милан, који годинама познаје Франсоаа, истакао је да је Немања долазећи на Косово спознао Бога:
"Наш брат Немања је својом вољом и вољом Божјом прешао у Православну вјеру да буде заједничар Царства Небескога и саучесник на литургији. Посвједочио је са нама да је жив Бог. Данас се на земљи радујемо не само ми који смо се окупили око тебе у овоме светоме храму, драги брате Немања, него се на Небу радују и анђели небески и сва небеска војска јер смо данас још једног привели у ред православља, у ред наше Цркве. Јер си долазећи на наше Косово и Метохију заиста спознао Бога и пронашао себе у њему. Хвала Богу, мајци Божјој и свима светитељима јер си показао жртву Богу долазећи да са нама опстајеш на распетом а надам се и васкрслом Косову и Метохији", казао је отац Милан.
Он је додао да је на куму Љубиши одговорност да Немању учи о светом причешћу и другим тајнама Цркве.
Отац Вуксан, који није раније познавао Франсоину причу, рекао је да га је дирнула одлука да се крсти баш у Великој Хочи.
"Драги брате Немања да знаш да си ти поново рођен и да су сви гријеси које си до сада чинио, на данашњем чину крштења опроштени. Од данас па на даље труди се да живиш богоугодним животом. Кум ће са тобом одговарати пред Господ Исусом Христом. Труди се да будеш пажљив и богобојажљив. Да око себе, својим животом освећујеш људе и да људи који су око тебе виде свјетлост Христову и свјетлост царства небеског. Мени је велика част, као пароху великохочанском. Не знајући Вашу животну причу, дирнули сте ме што сте одлучили да се крстите баш овдје у име Оца и Сина и Светога Духа, и да још један печат ударите на Велику Хочу заједно са Вашим кумом. Узели сте једно име а то име је Немања, а 1198. год. Стефан Немања својом повељом први пут помиње Велику Хочу. Ви сте духовно освећени. Гдје год идете да стојите чврсто и право. Шта год се у животу дешавало знајте да је то ваш крст, као што је Христос на Голготи свој крст носио", поручио је отац Вуксан у бесједи.
Франсоа има 55 година и живи са породицом у Стразбуру. Већ више пута је доводио своју дјецу на Косово, посјећујући Ораховац, Велику Хочу, Дечане, Драганац и друге манастире. Сваке године обезбјеђује по једну или двије стипендије за ученике ораховачке гимназије, а ове године помаже и неколико социјално угрожених породица.
Такође поручује производе Срба и манастира са Косова које продаје у Француској, док са пријатељима Србима и Французима прикупља новац и подржава хуманитарне акције за дјецу и сиромашне на Косову. За свој рад награђен је Златном медаљом за заслуге, коју му је лично уручио предсједник Србије Александар Вучић.
