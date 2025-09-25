Logo

Шулић у АТВ Специјалу: У Требињу нема ниједан слободан кревет - успјех туристичких ваучера

Шулић и Шеранић у АТВ Специјалу
Фото: АТВ

Министар трговине и туризма Републике Српске Денис Шулић рекао је за АТВ да данас у Требињу нема ниједног слободног кревета што довољно говори о успјеху туристичких ваучера.

Подсјетио је да је туристичке ваучере подржали и предсједник Српске Милорад Додик и министар финансија Зора Видовић.

"Иако је крај септембра немамо ниједан слободан кревет, то показује да је тај пројекат дао резултате и даваће резултате док се год буде примјењивао. Посебно ми је драго да Република Српска постаје мјесто гдје ће се одржавати различити фестивали, различити семинари гдје ће се доносити важне одлуке", рекао је Шулић за АТВ.

alen seranic

Градови и општине

Шеранић за АТВ: Билећа стала на своје ноге, Дом здравља проширио спектар услуга

Истакао је да је један од таквих први Медитеријан гејминг.

"Гејминг индустрија је једна од најбрже растућих, али и прилика да кроз гејминг људи долазе и путују, упознају нове културе, а ту је сигуран простор за Републику Српску", каже Шулић.

Подсјетио је да је након отварања поменутог фестивала отпутовао у Љубиње гдје се дружио са грађанима.

Захвалио је и предсједнику Владе Сави Минићу и предсједнику Српске Милораду Додику на иницијативи да се хотел који је био у власништву Владе уступи на кориштење локалној заједници.

"Видимо то као залог за подстрек за развој туризма и у овој локалној заједници. Министарство ће се након формалне одлуке ставити на располагање локалној заједници око свих процедура", најавио је Шулић.

