Logo

Министар правде у посјети Окружном тужилаштву у Палати правде у Требињу

25.09.2025

14:07

Коментари:

0
Министар правде у посјети Окружном тужилаштву у Палати правде у Требињу
Фото: Goran Selak/X

Министар правде Горан Селак посјетио је Окружни и Основни суд и Окружно тужилаштво у Палати правде у Требињу гдје је разговарао са предсједником суда Бојаном Стевићем.

Селак је раније најавио да ће обићи свих 55 институција у систему Министарства правде Републике Српске како би утврдио шта се може учинити да се додатно унаприједи функционисање, а посјета Требињу му је прва откада је именован за министра.

Прије тога Министар правде Републике Српске посјетио је Казнено-поправном завод у Требињу.

Подијели:

Тагови:

Горан Селак

Требиње

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Министри у радној посјети Билећи

Градови и општине

Министри у радној посјети Билећи

2 ч

0
Свиња

Градови и општине

Случај афричке куге потврђен у још једном насељу

3 ч

0
Поплаве у Неуму, Љубушком и Чапљини: Вода ушла у куће, под водом и улице

Градови и општине

Поплаве у Неуму, Љубушком и Чапљини: Вода ушла у куће, под водом и улице

5 ч

0
Sjednica Vlade Republike Srpske

Градови и општине

Сједница Владе Српске сутра у Требињу

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

26

И овог викенда потпуна обустава саобраћаја на путу Приједор - Бањалука

15

20

Младић имао сексуални однос са коњем: Ево колику казну мора да плати

15

19

Инспекторат упозорио грађане Српске: То је нелегално

15

13

Зеленски открио када ће бити спреман за оставку и запријетио Кремљу

15

06

Додик: На годишњицу одржавања првог референдума подсјећамо се на значај изражавања воље народа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner