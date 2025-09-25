Министар правде у посјети Окружном тужилаштву у Палати правде у Требињу

25.09.2025
14:07
Коментари:0
Министар правде Горан Селак посјетио је Окружни и Основни суд и Окружно тужилаштво у Палати правде у Требињу гдје је разговарао са предсједником суда Бојаном Стевићем.
Селак је раније најавио да ће обићи свих 55 институција у систему Министарства правде Републике Српске како би утврдио шта се може учинити да се додатно унаприједи функционисање, а посјета Требињу му је прва откада је именован за министра.
Прије тога Министар правде Републике Српске посјетио је Казнено-поправном завод у Требињу.
У оквиру посјете Владе Републике Српске Херцеговини, данас сам у Казнено-поправном заводу Требиње одржао радни састанак. Заједно са помоћницима министра Пером Дуњићем и Иваном Шијаковићем, као и шефом кабинета Александром Милошевићем, упознао сам се са стањем у установи.… pic.twitter.com/ii7IamJHSm— Selak Goran (@SelakG) September 25, 2025
