Сједница Владе Српске сутра у Требињу

24.09.2025

14:36

Sjednica Vlade Republike Srpske
Фото: Vlada Republike Srpske

Влада Републике Српске требало би сутра у Требињу да разматра информације о провођењу поступка додјеле подстицаја за побољшање конкурентности и за промоцију малих и средњих предузећа у овој години, са приједлозима закључка и одлуке о давању сагласности на ранг-листу подносилаца захтјева који остварују право на подстицај.

Предвиђено је разматрање и информација о приоритетним капиталним пројектима изградњи и опремању вртића у Билећи и изгради Српско-руског храма и пратећег духовно-културног центра у Бањалуци.

Дневним редом је предвиђено разматрање приједлога одлуке о преносу права својине на непокретности на општине Љубиње и Невесиње, те о давању сагласности на издвајање дијела парцеле ради изградње приступне саобраћајнице за објекат нове болнице у Требињу.

svestenik

Хроника

Свештеник у пензији погинуо код Угљевика

Пред министрима ће се наћи и консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период од 1. јануара до 30. јуна, као и Програм утрошка средстава која уплаћују друштва за осигурање и филијале друштава за осигурање из Федерације БиХ као дио превентиве за реализацију пројеката унапређења безбједности саобраћаја.

Влада Српске требало би да разматра и приједлог одлуке о изради стратегије заштите на раду Републике Српске, као и приједлог одлуке о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена на лежишту "Враголово-Брезичани" код Приједора.

Сједница ће бити одржана у згради "Електропривреде Републике Српске" у Требињу са почетком у 19.00 часова, најављено је из Бироа Владе за односе с јавношћу.

